متحف كفر الشيخ يحتفل باليوبيل الذهبي لحرب أكتوبر بورش فنية

نظم القسم التعليمي بمتحف كفر الشيخ جولة إرشادية لقاعات العرض بالمتحف وورشة فنية عبارة عن تلوين ورسم لمجموعة من أطفال مدرسة الوحدة العربية، احتفالاً باليوبيل الذهبي لذكرى حرب أكتوبر المجيدة 1973، بإشراف الدكتور أسامة فريد عثمان، مدير المتحف.

متحف كفر الشيخ يحتفل باليوبيل الذهبي لحرب أكتوبر المجيدة بورش فنية

وعبّر الأطفال عن سعادتهم بالمشاركة في الورشة الفنية التي تأتي احتفالاً باليوبيل الذهبي ومرور 50 عاماً على انتصارات حرب أكتوبر لعام 1973، وهى الحرب التي انتصر فيها الجيش المصري على العدو الإسرائيلي.

معلومات عن متحف كفر الشيخ

جدير بالذكر، أنّ متحف كفر الشيخ افتتح عام 2020، وتبلغ مساحته 6 آلاف و700 متر مربع، ويضم 3 قاعات تشمل المقتنيات الأثرية التي تم العثور عليها في جبانة بوتو العظيمة، ومنطقة المعابد التي جرى الكشف بها عن عدد من القطع الأثرية المهمة التي تُجسد قصة الصراع بين «حورس» وعمه «ست»، إضافة للمواقع الأثرية الأخرى بكفر الشيخ، ومنها تمثال للمعبود «حورس الصقر»، وهو من أروع التماثيل التي اكتُشفت في مصر، إضافة لقطع أثرية تعود لعدد من العصور المتعددة منها ما هو «إسلامي، وقبطي»، وغيرهما من العصور.

سعر تذكرة دخول المتحف

وتسجل أسعار تذاكر دخول المتحف 20 جنيهاً للمصريين، و10 جنيهات للطالب المصري، بينما بلّغت أسعار تذاكر دخول المتحف للزائر الأجنبي 120 جنيها، و60 جنيها للطالب الأجنبي.