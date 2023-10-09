تحصين 25 ألف طائر ضد الأمراض المعدية في كفر الشيخ

أكد الدكتور محمد السيد بشار، وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري في كفر الشيخ، تحصين 25 ألفا و230 طائرا متنوعا ضد الأمراض الوبائية في قرى كفر الشيخ، مشيرا أن ذلك يأتي فى إطار مكافحة مرض إنفلونزا الطيور.

وأشار «بشار» إلى تحصين بأجر 5 آلاف طائر متنوع بلقاح إنفلونزا الطيور»، فضلا عن تطهير سوق واحد، وذلك للحفاظ على الثروة الداجنة والصحة العامة للمواطنين، كما تم سحب 30 عينة ما قبل البيع من مزرعتين، بإجمالي 19 ألف طائر، ومنح 11 تصريح نقل للطيور الحية حفاظاً على الثروة الداجنة.

حملات مستمرة للحفاظ علي الثروة الداجنة

وأشار «بشار»، عبر بيان اليوم الإثنين، أن الحملات البيطرية في كفر الشيخ ،مستمرة بهدف الحفاظ علي الثروة الداجنة، ومحاربة الأمراض المعدية التي تصيب الطيور بمختلف أنواعها، كونها ثروة مهمة للغاية للمواطنين في كفر الشيخ.

ندوات إرشادية بالقري

وأوضح وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري عقد عدد من الندوات الإرشادية البيطرية بالقرى، لتوعية ربات البيوت من السيدات ضد خطورة الأمراض المعدية للأمراض الداجنة، وكذلك أهمية عمليات التحصين لكافة أنواع الطيور في شتي ربوع محافظة كفر الشيخ.