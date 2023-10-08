محافظ كفر الشيخ يناقش جاهزية المعدات لإدارة الأزمات والكوارث

عقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، اجتماعاً، بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد، والجهاز التنفيذي بالمحافظة، للوقوف على مدى استعداد أجهزة المحافظة وجاهزيتها لإدارة الأزمات والكوارث، والسيطرة عليها في حالة وقوع أي أزمة أو كوارث طبيعية من خلال مراجعة وحصر كل المعدات.

متابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

وأكد المحافظ، أنّ الهدف من الاجتماع هو متابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال جولته التفقدية يوم الجمعة الماضية، لمركز التحكم المركزي للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة؛ للتأكد من جاهزية غرف إدارة الأزمات المركزية بالمحافظات لإدارة أي أزمة، التي تضمنت عددًا من التكليفات لمراجعة المعدات والسيارات والإمكانات بالمحافظات، وإجراء الصيانات اللازمة للوصول إلى نسبة كفاءة 100%، استعدادًا لمواجهة الطوارئ والأزمات والقدرة على التعامل معها، مشيرًا إلى ما أوضحه رئيس الجمهورية، من التنسيق الكامل للشبكات الوطنية للطوارئ والسلامة العامة مع الغرفة المركزية لإدارة أزمات الدولة الموجودة في القيادة الاستراتيجية.

ووجَّه محافظ كفر الشيخ، جميع رؤساء المراكز والمدن ومديري عموم المديريات الخدمية والقطاعات المختلفة بالمحافظة بسرعة حصر المعدات والمهمات والعناصر الفنية بكل جهة، مع ضرورة إيضاح كفاءة المُعَدَّة وقدرتها على العمل لوضع خطط استباقية لإدارة الأزمات، وتقديم يومية حالة فنية لكل جهة، لإمكانية تفقدها من قِبل اللجان الفنية الهندسية، مكلفاً بالتنسيق مع المنشآت الحكومية بالمحافظة للمرور والتأكد من توافر عوامل الحماية الكاملة، وتنفيذ خطط الإخلاء، والتأكد من أمن وسلامة المنشآت، وتشكيل فِرق مدربة لمجابهة والحد من إخطار الحرائق، مشدداً على متابعته المستمرة لهذا الملف، موجهًا التنفيذيين بالالتزام بالتوقيتات التي تم تحديدها حتى يتم التعامل مع أي مشكلة قد تظهر أولًا بأول.

الوقوف على مدى كفاءة المعدات وقدرتها على العمل من عدمه

وأكد المحافظ، أنّ أجهزة محافظة كفر الشيخ بذلت جهوداً كبيرة في ملف الأزمات والكوارث من خلال إنشاء وتطوير مراكز الأزمات بالوحدات المحلية وشراء معدات جديدة ورفع كفاءة وصيانة الحملات الميكانيكية، بالإضافة إلى تشكيل لجان مسبقة للمرور على الحملات الميكانيكية بالوحدات المحلية للوقوف على مدى كفاءة المعدات وقدرتها على العمل من عدمه، مقرراً تشكيل لجنة برئاسة التفتيش والمتابعة بالمحافظة للمرور على كافة الوحدات المحلية والمديريات للوقوف على مدى جاهزيتهم لإدارة الأزمة من خلال مراجعة الحملة الميكانيكية وفحص وحصر المعدات وإعداد تقرير فني بمدى كفاءتها، بالإضافة إلى مراجعة مراكز الأزمات ومدى جاهزيتها وقدرة العاملين بها على إدارة الأزمة والتواصل مع المركز الرئيسي بالمحافظة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنّه يجب الاستفادة من تنفيذ فعاليات التدريب العملي المشترك «صقر 122»، التي شاركت فيها مجالس المدن والمديريات الخدمية، موجهاً بعقد دورات تدريبية على أعلى مستوى لكافة العاملين بمراكز الأزمات بالوحدات المحلية داخل الديوان العام للمحافظة على كيفية إدارة الأزمة والتعامل معها من خلال التواصل مع كافة الجهات المعنية وإعداد البلاغات وإبلاغ المركز الرئيسي بالمحافظة بالوضع الراهن وقت الأزمة.

إعداد تجارب محاكاة مع المركز الرئيسي بالمحافظة

ووجَّه المحافظ، بمراجعة إدارات الأزمات بالوحدات المحلية، والتأكد من ربطها بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة، وإعداد تجارب محاكاة مع المركز الرئيسي بالمحافظة، مشيراً إلى أنّ إدارة أي أزمة والسيطرة عليها أساس نجاحها هو الجاهزية الكاملة، والاستعداد المسبق على أسس فنية وعلمية مدروسة، وضرورة الاستعداد الدائم والمستمر تحسباً لوقوع أي أزمة أو كارثة لا قدر الله.