محافظ المنوفية: رفع 176 ألف طن من نواتج تطهير الترع منذ بداية العام

تلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، تقريرا عن جهود الوحدات المحلية لمراكز ومدن وأحياء المحافظة بشأن تطهير الترع والمصارف والمجاري المائية بكافة أرجاء المحافظة لتقليل الفاقد من المياه والحفاظ على البيئة والحد من انتشار الأمراض والفيروسات حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

إزالة كافة نواتج التطهير

وأشار محافظ المنوفية، في بيان له، إلى أنه خلال الفترة من 16 وحتى 30 سبتمبر 2023 تم رفع ما يزيد عن 34 ألف طن وذلك من خلال تنفيذ خطة متكاملة لتطهير وإزالة كافة نواتج التطهير على جسور الترع والمصارف بالتنسيق التام بين الوحدات المحلية والإدارة المركزية للموارد المائية والري.

وأكد المحافظ أن إجمالي ما تم رفعه من نواتج التطهير بداية من شهر يناير 2023 وحتى الآن بلغ 176 ألف طن، على مستوى جميع الوحدات المحلية لمراكز ومدن وأحياء المحافظة.

التنسيق بين الوحدات المحلية

ويواصل رؤساء الوحدات المحلية وبالتنسيق الكامل مع مديريات الري والزراعة والجهات المعنية جهودم في المتابعة الميدانية للحالة العامة للترع والمصارف بنطاق المحافظة للتأكد من تطهيرها وتحقيق الانسيابية اللازمة في حركة تدفق المياه للأراضي الزراعية بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمزارعين وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين.