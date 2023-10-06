استعدادات المحافظات لمواجهة النوات والأمطار.. بينها تطهير مخرات السيول

أمطار ونوات تشهدها العديد من المحافظات خلال الفترة الحالية، بالإضافة لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط أمطار في الأيام المقبلة، عقب انتهاء فصل الصيف رسميا وبداية فصل الخريف.

ووضعت الجهات المعنية بالمحافظات وشركات المياه والكهرباء خطة استعدادات لمواجهة آثار الأمطار والنوات، وطمأنة المواطنين بالتعامل مع آثار التغير المناخي.

إجراءات المحافظات لمواجهة الأمطار والنوات

وتنشر «الوطن» خريطة جاهزية المحافظات للتعامل مع الأمطار والنوات سواء المحافظات الساحلية والوجه البحري أو القبلي، بين إعداد غرف طوارئ للمتابعة أو تفقد مخرات السيول جاهزية البالوعات.

أعلنت محافظة الإسكندرية الاستعدادات لاستقبال الأمطار والنوات، فقالت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي غرب الإسكندرية، لـ«الوطن»، أنه يجري تطهير الشنايش والمطابق، فضلا عن حملة للصيانة والتسليك والتأكد من تشغل البالوعات استعدادا لفصل الشتاء وموسم الأمطار والنوات المنتظرة، للعمل على سرعة شفطها وعدم تراكم المياه في الشوارع.

وفي المنيا، تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ الإقليم، مخرات السيول بالمحافظة للتأكد من جاهزيتها، وكذلك اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، حيث وضعت خطة لتطهير مخرات سيول الحواويش ودار السلام وساقلتة بسوهاج.

ورفعت الجهات المعنية بمحافظة القاهرة درجة الاستعداد القصوى لاقتراب فصل الشتاء واستقبال موسم الأمطار، خاصة بأماكن مخرات السيول، حيث وضعت شركتا المياه والنظافة خطة للتأكد من جاهزية بالوعات الأمطار، وجاهزية معدات شفط المياه بشركة المياه، بينما تولت شركة النظافة تطهير كافة مخرات السيول، خاصة بمهارات سيول طرة والمعصرة والتبين.

وفي محافظات القناة كثفت شركة مياه القناة، وفقا لبيان اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، الأعمال لتطهير بالوعات وشنايش صرف الأمطار بمحافظات السويس وبور سعيد والإسماعيلية مع اختبارها، استعدادا لفصل الشتاء، والتأكد من جاهزيتها لصرف الأمطار الغزيرة أو السيول، وتوفير سيارات نقل المياه، وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة والكسح.

وفعّلت محافظات الدقهلية والقليوبية ودمياط وكفر الشيخ والشرقية غرف الطوارئ بها استعدادا لفصل الشتاء مع مراقبة التغيرات المناخية وتطهير البالوعات.

كما رفعت محافظات أسيوط والبحر الأحمر والوادي الجديد وأسوان، درجات الاستعداد للتغيرات المناخية.

استعدادات شركات المياه لموسم الأمطار

فيما أعلنت شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات، استعداداتها لأعمال شفط المياه ومتابعة أماكن تجمع الأمطار فور هطولها.