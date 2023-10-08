«القاهرة»: استمرار أعمال تطهير مخرات السيول استعدادا لموسم الأمطار

وجهت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، جميع الأجهزة التنفيذية والمعنية بنطاق أحياء المنطقة الجنوبية والواقع بها مخرات للسيول باستمرار أعمال التطهير لرفع جميع المخلفات والتراكمات بشكل نهائي حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والاستجابة الفورية لكل طارئ تنفيذا لتعليمات محافظ القاهرة، استعدادا لموسم الأمطار واستقبال فصل الشتاء.

وفي ضوء ذلك قامت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية اليوم بجولة تفقدية لمواقع مخرات السيول بنطاق حي 15 مايو وحلوان للتأكد من تطهيرها وجاهزيتها وإزالة كافة العوائق منها تحسبا لسقوط الأمطار من خلال اتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة وتنفيذ كافة التدابير في هذا الشأن.

حواجز توجيه المياه

تفقدت نائب المحافظ منطقة سدود إعاقة المياه وبحيرة التوسع الأفقي وحواجز توجيه المياه بطول مسار وادي سير الجبو «منطقة الزرايب سابقا» بـ15 مايو كما تابعت الموقف الحالي لتسكين أهالي المنطقة لمدينة زهور 15 مايو وهي أحد المشروعات التي أقامتها الدولة المصرية لتسكين أهالينا الذين تضرورا بصورة كبيرة من جراء موجة السيول التي تعرضت لها البلاد عام 2020 من خلال إقامة عدد 42 عمارة بإجمالي 1008 وحدة سكنية مؤثثة وعدد من الزرائب وأماكن الفرز للحفاظ على مصادر الدخل لتلك الأسر.

مخرات السيول

كما شملت جولة اليوم تفقد مخر السيل بمنطقة كفر العلو بكورنيش النيل بنطاق حي حلوان و ذلك بحضور اللواء حسام طوبار رئيس حي حلوان ومديري العلاقات العامة والمراسم والمتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية ومسئولي الري وعدد من التنفيذين.

وجهت نائب المحافظ بالاستعداد الدائم والمتابعة الدورية لرفع كل ما يستجد من مخلفات ورفع درجة الاستعداد للقصوى في أعمال النظافة ورفع المخلفات أولا بأول من مخرات السيول تحسبا للتقلبات الجوية وسقوط الامطار وسرعة التعامل معها.