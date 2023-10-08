«مياه سوهاج» تستعد لمواجهة الأمطار في فصل الشتاء.. تطهير جميع شبكات الصرف

اتخذ المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، إجراءات مبكرة لمواجهة أي أمطار محتملة خلال فصل الشتاء، حيث جرى تشكيل غرفة عمليات وفرق متابعة ميدانية تعمل على مدار الساعة، لمتابعة أي طواري قد تتعرض لها سوهاج.

وشدد محمد صلاح على المتابعة المستمر مع الأرصاد لمعرفة التنبؤات والتوقعات المحتملة لسقوط الأمطار، ومدى كثافتها والتنسيق بين غرف طوارئ الشركات وغرف عمليات المحافظات والجهات المعنية.

تطهير شبكات الصرف بسوهاج

وأشار المهندس محمد السيد رئيس قطاع الصرف الصحي، إلى أنه جرى القيام بأعمال التطهير الميكانيكي واليدوي لجميع شبكات الصرف الصحي بجميع مراكز المحافظة المخدومة بخدمة الصرف الصحي، وأن أعمال التطهير تتم باستخدام المعدات ومنها، الفاكيوم والنافوري للحفاظ على استمرارية عمل الشبكات والحفاظ على عمرها الافتراضي.

تجهيز 80 سيارة كسح استعدادا لسقوط الأمطار

وأوضح المهندس السيد عبد اللطيف رئيس قطاع التأمين الفني، أنه جرى تجهيز 80 سيارة كسح، و39 سيارة نافوري وفاكيوم وكباش، و26 باك لودر، وعدد 42 مضخة نزح مياه، و11 سيارة ونش مجهزة و11 مولد كهرباء متحرك للتعامل الفوري مع تراكمات المياه المحتملة بالشوارع.