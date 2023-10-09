إصابة 11 فلسطينيًا بالرصاص في مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي بالضفة

أصيب 11 فلسطينيًا على الأقل بالرصاص الحي، اليوم الاثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر أمنية وطبية فلسطينية إن 4 فلسطينيين أصيبوا بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة، وهو المدخل الرئيسي للمسافرين من رام الله وإليها.

إصابات في مناطق مختلفة

وأضافت المصادر أن هناك إصابات في البطن والقدم، وهناك إصابات أخرى بالرصاص المطاطي في الأطراف السفلية، وقد تم نقل جميع المصابين إلى مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله.

وفي نابلس، شمال الضفة الغربية، أصيب مواطن فلسطيني بالرصاص الحي، عقب هجوم مُستوطنين بالرصاص على مزارعين في بلدة «دوما» لدى قطفهم للزيتون.

وأحرق المستوطنون أربع سيارات في البلدة وسط اندلاع مواجهات، كما هاجم مستوطنون من مُستوطنة «يتسهار»، المعروفون بعنفهم المفرط، بلدة «حوارة» جنوب نابلس.

إصابة 6 فلسطينيين

وفي محافظة الخليل جنوبًا، أصيب 6 فلسطينيين بالرصاص الحي، كما أصيب آخرون بالاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي هاجمت جنازة أحد الشهداء عند مدخل بلدة «بيت آمر».

وقالت مصادر في الخليل إن شابًا أصيب بعيار ناري في الرأس، ووصفت إصابته بالخطيرة، فيما أصيب 5 آخرون في أطرافهم العلوية والسفلية، وأصيب العشرات بالرصاص المطاطي وبالاختناق نتيجة استنشاق الغاز السام المسيل للدموع.