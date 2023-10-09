طائرات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف منازل الفلسطينيين.. وبيت حانون تعاني

استشهد عدد من الفلسطينيين بينهم أطفال وأصيب آخرون،جراء سلسلة غارات جوية شنتها طائرات قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، استهدفت عدة منازل في قطاع غزة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

ونقلت وكالة «وفا» عن مصادر محلية، شن طائرات الاحتلال الإسرائيلي، عدة غارات استهدفت منزلا في منطقة تل الزعتر شمال القطاع، ومنزلا في حي الشجاعية، ومنزلا آخر في مخيم البريج، ونزلا آخر في مخيم بشيت برفح، ما أدى إلى تدميرهم، ووقوع عدة شهداء وإصابات.

كما استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مناطق متفرقة في بلدة بيت لاهيا، ومنطقة العطاطرة غربي البلدة، كما شن الاحتلال عدة غارات جوية على محيط منطقة الكرامة، واستهدفت منزلا شمال رفح الفلسطينية، وأخرى على مدينة دير البلح، وفي محيط مسجد الشهداء شرق حي الشجاعية.

واستهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، منزلا وعدة مواقع بمدينة بيت حانون شمال قطاع غزة، فيما أشارت «وفا»، إلى عجز طواقم الإسعاف عن الوصول لمواقع القصف في بيت حانون وغيرها بسبب وتدمير طرق رئيسية وكثافة الغارات.

دمار واسع في بيت حانون

وأشارت قناة «القاهرة الإخبارية»، إلى دمار واسع في بلدة بيت حانون الواقعة شمال شرق قطاع غزة، على إثر قصف عنيف من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي، مضيفة أن عشرات المنازل تدمرت جراء القصف.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدينة طولكرم بالضفة الغربية المحتلة.