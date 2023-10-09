لجنة مكافحة الفيروسات الكبدية: العقاقير الجديدة المصنعة في مصر قضت على فيروس سي

قالت الدكتورة منال حمدي السيد عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، إن المنظومة الصحية في مصر على مدى سنوات بدأت التحسن الشديد، لأن مصر كانت معروفة بأنها أعلى نسبة إصابة في العالم بفيروس سي في التسعينيات والألفينات، حتى تكونت اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، وتأسست عام 2006.

العقاقير الجديدة في عام 2014

أضافت «حمدي» خلال لقائها ببرنامج «السفيرة عزيزة» المذاع عبر فضائية «dmc»: «كانت هناك مراحل مختلفة، والأكثر أهمية هي المراحل الأخيرة، منذ دخول العقاقير الجديدة في عام 2014، وكانت عقاقير مختلفة التي كانت تعطى في صورة حقن، ومدعوم من الدولة بسعر مختلف عن الدول الأخرى»، مشيرة إلى أن اللجنة تطورت بشكل كبير في هذه اللحظة.

العقاقير الجديدة بدأت مصر تصنيعها

ولفتت إلى أن العقاقير الجديدة بدأت تصنيعها في مصر، فأصبح سعرها أقل من الدولي، وسمح لعلاج أعداد ضخمة من المرضى في فترات قصيرة ثم انتهت التسجيل على البرنامج من عدد المرضى، التي يعلموا أنهم مصابين بالفيروس، وبدأت منظومة المسح القومي، وتعتبر أكبر منظومة مسح قومي في أي مرض على مستوى العالم.

وتابعت: كانت جزء من المبادرات الرئاسية، وكانت أول مبادرة رئاسية هي مبادرة المليون صحة عام 2018، وجرى عمل هذه المسح في فترة قصيرة، وهي أقل من عام لـ50 مليون مواطن، وحتى هذه اللحظة وصلنا إلى 13 مليون طفل وشاب أكثر من سن 12 سنة في المدارس، وتم عمل خريطة للأمراض غير السارية، لأنه مهم في هذه التوقيت».