رئيس الوزراء عن حصد مصر شهادة القضاء على فيروس سي: «يوم سعيد علينا»

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن سعادته بإعلان مصر كدولة تحصل على الشهادة الذهبية لاستكمال مسار القضاء على فيروس سي، قائلًا: «النهاردة يوم سعيد علينا».

وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الإدارية، وعرضته قناة «إكسترا نيوز»، أنه لم يكن هناك أسرة مصرية واحدة إلا وبها فرد يعاني من هذا المرض، وكان بالنسبة لنا مجرد حلم أن يكون هناك علاج وتوفره الدولة، لكن مصر اليوم من دولة كانت بها أعلى معدلات الإصابة بهذا المرض لتتحول بأنها من أوائل الدول التي تعلنها منظمة الصحة العالمية أنها نجحت في القضاء على هذا الفيروس.

ولفت رئيس الوزراء، إلى أن ذلك يعد رسالة واضحة للغاية بقدرة مصر في تخطي العقبات والأزمات بفضل من الله وتفهم المواطن وجهد الجهات كلها.