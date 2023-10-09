رئيس «صحة الشيوخ»: مصر تبهر العالم بخلوها من فيروس سي

أشاد النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، بنجاح الدولة في الوصول العادل لرعاية مرضى فيروس التهاب الكبد الوبائي سي، وتخليص الشعب المصري من هذا المرض الذي فتك بآلاف المرضى.

خلو مصر من فيروس سي أبهر العالم

وأضاف في تصريحات صحفية أن حصول مصر على شهادة من منظمة الصحة العالمية بخلو مصر من فيروس سي تأكيد لنجاح الدولة بقيادة الرئيس السيسي في تطوير منظومة الصحة، وتوفير الخدمات الطبية اللازمة لهم، وتحقيق رؤية مصر 2030.

مبادرة «100 يوم صحة» الأضخم في التاريخ

وأكد أن القضاء على فيروس سي خلال شهور قليلة أبهر العالم أجمع، مشيرا إلى أن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة هي الأضخم في التاريخ حيث قدمت 414 خدمة لـ96 مليون مواطن بتكلفة 32.2 مليون جنيه.

وأضاف أن القطاع الصحي شهد طفرة غير مسبوقة في الارتقاء بالقطاع وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير رعاية صحية شاملة للجميع، من خلال المبادرات الرئاسية والتي كانت بمثابة الحل الجذري للقضاء على بعض المشكلات.

الصحة العالمية تمنح مصر شهادة خلوها من فيروس سي

وتمنح منظمة الصحة العالمية مصر شهادة خلوها من فيروس سى، اليوم الاثنين، وهي أول شهادة تحصل عليها أول دولة في العالم استطاعت أن تقضي على فيروس سي في شهور قليلة، باستخدام الأدوية المصرية وبالمجان، من خلال الحملة الرئاسية 100 مليون صحة، لتحقيق أهداف عام 2030 في وقت مبكر، وذلك في احتفالية كبرى على سفح الهرم مساء اليوم الاثنين.