رئيس الاتحاد الأفريقي: ندعو أوكرانيا وروسيا إلى التعايش السلمي

استنكر غزالي عثماني، رئيس الاتحاد الأفريقي ورئيس جزر القمر الأحداث الأخيرة التي شهدتها دولة النيجر باحتجاز رئيس البلاد في القصر، واليوم من الضروري أن نعمل من أجل إقامة السلام بين روسيا وأوكرانيا، وهي الرسالة التي نوجهها كدول أفريقية إلى روسيا.

وأضاف خلال كلمته أمام القمة الروسية الأفريقية والمنعقدة في روسيا بمدينة سانت بطرسبرج، والمذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أنه على ثقة في أن ندائنا للسلام بين روسيا وأوكرانيا سيلقي أذانا صاغية، لأن البشرية في حاجة ماسة إلى ذلك.

رئيس جزر القمر: الوضع العالمي يجب إصلاحه

وتابع: «باسم الاتحاد الأفريقي أدعوا للتعايش السلمي بين روسيا وأوكرانيا وبين الشعبين، وشاكر لكم سماعكم لتلك الرسالة والنداء، ونناضل حاليا من أجل إقامة عالم متعدد الأقطاب، والوضع العالمي يجب إصلاحه بما في ذلك إصلاح الأمم المتحدة».