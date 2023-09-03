«الخارجية السودانية»: ساعة الحسم اقتربت.. والأوضاع طبيعية في معظم المناطق

قال السفير بابكر الصديق، المتحدث باسم الخارجية السودانية، إنّ رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، تفقد العديد من الولايات في البلاد، مشيرًا إلى أنّ الأوضاع طبيعية في معظم المناطق، وأنّ الأولوية الآن هي القضاء على التمرد وإنهاء معاناة وتشردي وتقتيل المواطنين.

وأضاف «الصديق»، خلال مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، مع الإعلامية رغدة منير، أنّ هناك التفاف شعبي واضح وقوي وغير مسبوق حول القوات المسلحة، وهي تضطلع بدورها في مواجهة تمرد ميليشيا الدعم السريع، واصفا إياه بأنّه أشبه بالعدوان الخارجي.

ساعة الحسم اقتربت

وتابع المتحدث باسم الخارجية السودانية، أنّ ساعة الحسم اقتربت، مشددًا على أنّ القوات المسلحة والحكومة السودانية تقوم بدورها لإعادة الأوضاع إلى طبيعتها وتكريس الاستقرار والثبات الإقليميين.

حقيقة ما يجري في السودان

وأوضح أنّ ما يجري في السودان تمرد عسكري على القوات المسلحة الشرعية، وهو عمل إرهابي، مشيرًا إلى أنّ المجتمع الدولي عليه تفهم حقيقة ما يجري في السودان، حيث لا يجب توصيف ما يحدث بأنّه صراع على السلطة بين طرفين، لأنه توصيف مضلل وغير دقيق.