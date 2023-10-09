أشرف زكي ومصطفى بسيط وسما إبراهيم يقدمون واجب العزاء في محمد بطاوي

قدم عدد من الفنانين واجب العزاء في الفنان الراحل محمد بطاوي الذي رحل عن دنيانا يوم السبت الماضي، وذلك بمسجد نصر الدين في الهرم.

حضور عزاء محمد بطاوي

وكان على رأس الحاضرين لعزاء محمد بطاوي، الفنانة سما إبراهيم والفنان مصطفى بسيط والفنان محمد صلاح، ونقيب الممثلين أشرف زكي.

أعمال الفنان محمد بطاوي

يذكر أن الفنان الراحل محمد بطاوي شارك في مجموعة من الأعمال التليفزيونية وهي خلصانة بشياكة، مع أحمد مكي، ومسلسل سك على أخواتك مع علي ربيع، ومسلسل ليه لأ، ومسلسل بـ 100 وش، ومسلسل شغل في العالي.

وتعاون محمد بطاوي مع الفنان أشرف عبد الباقي في أكثر من عمل مسرحي من بينهم البنك سرقوه، ومسرحية اللوكاندة، كما شارك محمد بطاوي في موسم دراما رمضان الماضى في مسلسلي 1000 حمدلله على السلامة بطولة يسرا، وحضرة العمدة بطولة روبي.