استقبال 824 ألف مواطن في منشآت الرعاية الأساسية خلال سبتمبر بالدقهلية

كشف الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن المنشآت الصحية التابعة لإدارة الرعاية الأساسية استقبلت 824 ألف مواطن خلال سبتمبر، تحت إشراف الدكتورة عبير عبد الغني وكيل المديرية، والدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائي في وحدات ومراكز طب الأسرة بنطاق المحافظة.

إقبال المواطنين على منشآت الرعاية الأساسية

أعلن «مكين» في بيان، أن استقبال المواطنين جاء بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتوجيهات محافظة الدقهلية برفع كفاءة ومستوى الخدمات الطبية المقدمة.

وأضاف الدكتور تامر الطنبولي مدير إدارة الرعاية الأساسية بصحة الدقهلية، أن الخدمات تضمنت الكشف الطبي لحالات الاستقبال والتحاليل بالمعمل، إلى جانب خدمات التطعيمات وتنظيم الأسرة وصرف الألبان، وتوفير مستلزمات مكافحة العدوى والتشغيل، مع تكثيف المرور الداعم على كل المنشآت الصحية، لمساعدة الفريق الصحي وتدريبه على رأس العمل.

وأشار «الطنبولي»، إلى أنه جرى رفع عدد عيادات لمنظومة العيادات المسائية إلى 27 منشأة ستكون مؤهلة للعمل على مدار 24 ساعة في تخصصات الباطنة والأطفال والنساء والجلدية.

تدريب أطباء التكليف بالدقهلية

وأوضح أنه جرى تدريب عدد 125 طبيب تكليف على كل البرامج الفنية والإدارية، لتقديم الخدمة بصورة جيدة، وتم التاكيد على حسن مقابلة المواطنين، وتقديم الخدمة الصحية بابتسامة، مع استمرار أعمال مبادرات الصحة العامة و100 يوم صحة «الأمراض المزمنة -الاعتلال الكلوي- السمعيات- كبار السن- الغدة الدرقية- قلبك أمانة -حقك تنظمي -المقبلين على الزواج- فحص الأم والجنين- صحة المرأة- الأمراض الوراثية».