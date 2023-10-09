«غرفة الحبوب»: تخفيض أسعار السلع يساعد في تخفيف حدة تأثير التضخم

قال كريم أبو غالي، عضو غرفة الحبوب باتحاد الصناعات، إن مبادرة تخفيض أسعار السلع، ستساعد على تخفيف حدة تأثير التضخم على المواطنين، لافتا إلى أنه جرى دعوة أعضاء اتحاد الصناعات والغرف التجارية للقاء رئيس الوزراء، وجرى طرح المبادرة تخفيفا على المواطنين.

تكاتف الدولة والقطاع الخاص

أضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الدولة والقطاع الخاص إذا تكاتفا، سيعملان على تخفيف حدة التضخم وكبح جماحه في ذلك التوقيت، منوها بأن تخفيض الأسعار موضوع مجتمعي توافق عليه الجميع.

وأشار أبو غالي، إلى أن الحكومة دبرت جزء من المكون المطلوب من الـ7 منتجات الاستراتيجية بالتعاون مع القطاع الخاص، موجها الشكر للحكومة على تدبير العملة الدولارية لإنهاء أزمة خروج المنتجات من الجمارك، والسلاسل التجارية ستنضم للمبادرة بدون هامش ربح، وستكون المبادرة واسعة الانتشار وفي مناطق عدة بالمحافظات.

لدينا استعداد بالدخول في مبادرات أخرى

واستكمل: لدينا استعداد بالدخول في مبادرات أخرى مع الدولة، وأي تعاون سيكون في صالح المواطن في ظل هذه الأزمة، ورغم هذه الظروف، فمصر قادرة على التصدير والمنتجات المصرية عليها تهافت خارجيا، ما يزيد من فرص الصادرات الفترة المقبلة.

اختتم: عدد الشركات المشاركة في معرض ألمانيا للمواد الغذائية، تخطى الـ100، وبسبب التغيرات المناخية تعاني أغلب دول أوروبا من جفاف وتلف للمنتجات الزراعية، ما جعل مواطني أوروبا يقبلون بشدة على المنتجات الدولية، خاصة مصر بسبب جودة التغليف والتعبئة للمنتج.