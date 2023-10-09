حملات من التموين وحماية المستهلك على السلاسل التجارية لمتابعة تخفيض الأسعار

قالت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنَّ الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، وجه كل المديريات على مستوى المحافظات، بتنسيق حملات تموينية مشتركة مع جهاز حماية المستهلك، لشن تفتيش مفاجئ على السلاسل التجارية، بداية من السبت المقبل.

حملات تموينية للتفتيش على تخفيض أسعار السلع الغذائية

وأكّدت المصادر، لـ«الوطن»، أنَّ الأسواق ستشهد خلال الفترة المقبلة، حملات مكثفة من التموين للرقابة على تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتخفيض أسعار 10 سلع غذائية في الأسواق ضمن مبادرة تخفيض الأسعار بالتعاون مع شركات القطاع الخاص واتحاد الغرف التجارية.

مباحث التموين وحماية المستهلك

ونوهت المصادر، إلى التعاون مع مباحث التموين من وزارة الداخلية، وحملات جهاز حماية المستهلك على مستوى أفرعه في المحافظات، من أجل ضبط الأسواق وتطبيق قرار رئيس الوزراء بتخفيض أسعار 10 سلع بناء على الاتفاق مع شركات المنتجات الغذائية، للسلع التالية: «السكر، والزيت الخليط، والأرز، والفول، والعدس، والألبان، والمكرونة، والدواجن الحية، والدواجن المجمدة، وبيض المائدة».

وشدد رئيس الوزراء، على ضرورة طباعة وكتابة الأسعار على المنتجات الغذائية، وذلك بداية من يوم السبت المقبل، قائلا: «لن أتهاون وسأتخذ كل الإجراءات ضد أي تلاعب في الأسعار».