أسعار النفط تقفز بأكثر من 3% مع استمرار التوترات الجيوسياسية

قفزت أسعار النفط اليوم الاثنين بأكثر من 3% مع استمرار الصراع بين إسرائيل وفلسطين لليوم الثالث، في أعقاب هجوم مفاجئ على تل أبيب من قبل الفلسطينيين، بحسب CNBC.

أسعار النفط اليوم

وسجل سعر النفط «خام برنت» ارتفاعا بنحو 3.6% عند مستوى 87.63 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 3.7% إلى 85.85 دولار للبرميل، بحسب رويترز.

وشنت فلسطين، فجر السبت الماضي، خلال عطلة يهودية، عملية تسلل متعددة الجوانب إلى إسرائيل، عن طريق البر والبحر والجو باستخدام الطائرات الشراعية.

تأثير الأحداث على أسواق النفط

وقال فيفيك دار، مدير أبحاث سلع التعدين والطاقة في بنك الكومنولث: «لكي يكون لهذا الصراع تأثير دائم وهادف على أسواق النفط، يجب أن يكون هناك انخفاض مستمر في إمدادات النفط أو نقله» وفقا لـCNBC.

وأضاف أن الصراع لا يعرض أي مصدر رئيسي لإمدادات النفط للخطر بشكل مباشر، إذ لا يعتبر أي من الطرفين لاعبا رئيسيا في مجال النفط.

مصفاتان للنفط في إسرائيل

وتمتلك إسرائيل مصفاتين للنفط تبلغ طاقتهما الإجمالية نحو 300 ألف برميل يوميا.

فلسطين لا تنتج النفط

وعلى نفس المنوال، فإن الأراضي الفلسطينية لا تنتج النفط، كما تظهر بيانات تقييم الأثر البيئي، ومع ذلك فإن الصراع يقع على أعتاب منطقة رئيسية لإنتاج وتصدير النفط للمستهلكين العالميين.