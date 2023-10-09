هل تتراجع أسعار السكر قريبا؟.. اعرف تفاصيل مبادرة الحكومة لخفض السلع

واجه المواطنون في الفترة الأخيرة ارتفاع أسعار السلع الغذائية ومنها السكر، وهو ما تطلب تدخل الحكومة لاتخاذ قرارات عاجلة للتصدي لارتفاع الأسعار بطريقة مبالغ فيها، سواء بوقف تصدير سلع أو أعمل مبادرات لتخفض السلع، لذا يتساءل المواطنون هل تنخفض أسعار السكر بعد أن وصل 40 جنيها للكيلو القائم.

هل تنخفض أسعار السكر؟

وتشمل مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، السكر والفول ومنتجات الألبان والجبن الأبيض والزيت الخليط والمكرونة والعدس ومنتجات الدواجن والبيض والأرز، وتتراوح التخفيضات بين 15 و25% للسلع المحددة، وتبدأ المبادرة السبت المقبل، وسوف تتابع الحكومة التنفيذ على أرض الواقع.

إجراءات تخفيض أسعار السلع

واتخذت الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي إجراءات لتخفيض أسعار السلع، ودراسة كيفية تخفيض التكاليف المباشرة على الصانع، ثم التاجر، ومن ثم المستهلك، والتوافق مع البنوك على توفير المكون الأجنبي اللازم، وكذا عدد من الإجراءات التيسيرية الأخرى، والاتفاق مع السلاسل التجارية على عدم حصولهم على أي ربح في السلع المتفق عليها.

وسوف يتم إعفاء جميع السلع التي تتضمنها المبادرة ومن بينها السكر من أية جمارك أو رسوم لمدة 6 أشهر، وسوف تتخذ الحكومة على الفور أي قرار تحتاجه لخفض أسعار السلع.

انخفاض أسعار السكر بالأسواق

وخلال الأيام الماضية زف الاتحاد العام للغرف التجارية بشرى سارة للمواطنين، بشأن تراجع أسعار السلع والمواد الغذائية خلال الفترة المقبلة ضمن مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية في الأسواق، للتخفيف عن كاهل المواطنين، حيث تشهد أسعار السكر تراجع تدريجي.

وقال حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية أن سعر طن السكر انخفض بمقدار 2000 جنيه، ليسجل نحو 33 ألف جنيه، بدلاً من 35 ألف جنيه، ومن المتوقع أن يبدأ سعر كيلو السكر في الانخفاض ليتراوح بين 25 و30 جنيهاً.