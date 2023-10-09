انطلاق برنامج البناء التثقيفي لأئمة مطروح من العلمين الجديدة (صور)

في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالتدريب والتثقيف المستمر، انطلق اليوم الاثنين 9 أكتوبر 2023 برنامج البناء التثقيفي لأئمة مديرية أوقاف مطروح، بجولة ميدانية بمدينة العلمين الجديدة لـ120 إمامًا من أئمة مديرية أوقاف مطروح.

وحضر البرنامج الشيخ حسن عبدالبصير، مدير مديرية أوقاف مطروح، والمهندس أحمد حمدي نائب رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، وخلال الجولة تم إطلاع الأئمة على جهود الدولة المصرية بمدينة العلمين الجديدة، وما تم فيها من تطوير وعمارة في كل المجالات، حيث تم زيارة معالم مدينة العلمين الجديدة بداية من أبراج العلمين الجديدة، والمدينة التراثية، وكورنيش العلمين، وحي الداون تاون، وحي الفنادق، والحي اللاتيني.

انعقاد المقرأة النموذجية

واختتمت الجولة بانعقاد المقرأة النموذجية بمسجد مالك الملك بمدينة العلمين الجديدة، والذي تم بناؤه على أحدث نظم العمارة الإسلامية الحديثة.

وخلال الجولة أشاد أئمة مديرية أوقاف مطروح بما شاهدوه من إنجازات تبهر العالم، مؤكدين أن هذه الجولات تسهم بقوة في بناء الوعي المعرفي بجهود الدولة المصرية في كل المجالات، وأن مصر تشهد نقلة حضارية عظيمة.