«الأوقاف» تطلق النسخة الثانية من مسابقة المتميزين: جوائز تصل إلى 30 ألف جنيه

أعلنت وزارة الأوقاف، انطلاق النسخة الثانية للمسابقة للعام الدراسي الحالي 2023 - 2024 للدارسين بمراكز الثقافة الإسلامية 6 نوفمبر المقبل، من خلال ترشيح عمداء المراكز لـ5 من أفضل الدارسين والدارسات بكل مركز لتمثيل مركزهم في المسابقة.

جاء ذلك في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وبث روح المنافسة في تحصيل العلم النافع بين الدارسين بمراكز الثقافة الإسلامية، وبعد النجاح الكبير الذي حققته مسابقة المتميزين بمراكز الثقافة الإسلامية في العام الدراسي الماضي 2022 - 2023.

انطلاق النسخة الثانية من مسابقة المتميزين

انطلاق النسخة الثانية من مسابقة المتميزين عن هذه حول الموضوعات التالية:

1- فقه العبادات.

2- تفسير جزء عمَّ، مع أساسيات علوم القرآن الكريم من كتاب: دراسات في علوم القرآن الكريم.

3- الفهم المقاصدي للسنة النبوية من كتاب: الفهم المقاصدي للسنة النبوية، مع أساسيات علوم الحديث من كتاب: دراسات في علوم الحديث.

4- أساسيات اللغة العربية من كتاب: أساسيات اللغة العربية للكتاب والمتحدثين.

كما أكّدت وزارة الأوقاف أنَّه يخصص جائزة قدرها 50 ألف جنيه للمعهد الحاصل على المركز الأول، تخصص خمسة آلاف جنيه منها لعميد المعهد، وثلاثة آلاف جنيه منها لمدير المديرية التابع لها المعهد، وألفان جنيه منها لمدير المعهد، وثمانية آلاف جنيه منها لكل متسابق.

وأوضحت أنَّه يخصص جائزة قدرها 30 ألف جنيه للمعهد الحاصل على المركز الثاني، تخصص 3 آلاف جنيه منها لعميد المعهد، و1000 جنيه منها لمدير المديرية التابع لها المعهد، و1000 جنيه منها لمدير المعهد، و4 آلاف جنيه منها لكل متسابق، وتُمنَح جائزة قدرها 2000 جنيه لأفضل متسابق في كل منافسة بين مركزين.

على أن تسلم الترشيحات لمدير عام المراكز الثقافية في موعد أقصاه الاثنين 30 أكتوبر 2023.