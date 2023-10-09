150 إماما بـ«الأوقاف» يزورون مشروعات مدينة العلمين الجديدة (صور)

توجه وفد من وزارة الأوقاف، برئاسة حسن عبد البصير عرفة وكيل الوزارة بمطروح، يضم 150 إمامًا، إلى زيارة مدينة العلمين الجديدة.

مدينة العلمين الجديدة

وقال وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، إن مشروعات مدينة العلمين الجديدة تعكس إهتمام الدولة بالبناء والتنمية، وهو ما شاهدناه علي أرض الواقع، وتعتبر المدينة من المدن الكبرى حيث أقيمت على مساحة ضخمة، والتي تبلغ المساحة الإجمالية لها 48 ألف فدان بعمق أكثر من 60 كيلومتر جنوب الشريط الساحلي، ومن المخطط أن تستوعب المدينة حوالى 3 ملايين نسمة تتميز بقربها من الإسكندرية، وعدم بعدها الكبير عن القاهرة.

مناطق زارها وفد الأوقاف

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، اليوم، في بيان أنه جري زيارة منطقة الأبراج والتي تحوي 15 برجا عالمياً تطل على ساحل المتوسط، والحي اللاتيني ، وحي الداون تاون وحي الفنادق وكورنيش مدينة العلمين، ومسجد مالك الملك والمدينة التراثية.

أئمة الأوقاف يشاهدون إنجازات الدولة

وأشار إلى أن وقوف الأئمة على الإنجازات الحضارية المصرية بالمشاهدة أمر في غاية الأهمية فهم أحق الناس بنقل الصورة الحضارية لمصر وغرس الإنتماء ونشر روح التفاول، والدعوة للبناء ومواصلة التنمية لبناء الجمهورية الجديدة وتوفير الحياة الكريمة لأبناء مصر الذين يستحقون كل غالٍ ونفيس وتستحق مصر مهد الحضارة مكانة سامية بين الأمم، ومدينة العلمين هي نقلة حضارية كمدينة من الجيل الرابع الصديقة للبيئة والتي ستحقق لمصر فوائد اقتصادية من السياحة والاستثمار والتمدد السكاني.