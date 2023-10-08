«الأوقاف» تنظم ندوات في المحافظات لتثقيف المواطنين فقهيا

في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وفي ضوء نشاطها الدعوي والعلمي والتثقيفي، تقام يوم السبت المقبل، بعد صلاة العشاء «ندوات الإفتاء والتثقيف الفقهي» وعددها (48) ندوة، تحت عنوان: «قاعدة الأمور بمقاصدها ونماذج من تطبيقاتها في حياتنا اليومية».

وجاءت ندوات وزارة الأوقاف على النحو التالي:

انعقاد مقرأة كبار القراء برواية «ورش عن نافع المدني»

وكانت قد أعلنت وزارة الأوقاف المصرية عن انعقاد مقرأة كبار القراء برواية «ورش عن نافع المدني» بمسجد الإمام الحسين بالقاهرة لأعلام القراء من دولة التلاوة المصرية يوم الثلاثاءالمقبل برئاسة القارئ الطبيب أحمد أحمد نعينع، وعضوية كل من: القارئ الشيخ طه النعماني، والقارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض، والقارئ الشيخ الخضر أحمد مصطفى، والقارئ الشيخ محمد فتح الله بيبرس، والقارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، والقارئ الشيخ ماهر الفرماوي، والقارئ الشيخ أحمد خطاب، والقارئ الشيخ ياسر الشرقاوي، والقارئ الشيخ صالح أبو القاسم، والقارئ الشيخ أحمد عبد الهادي.

وستبدأ القراءة من قول الله تعالى : ﴿قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ﴾ [الأعراف: 88]، وبإشراف الشيخ السيد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحًا.