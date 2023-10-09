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قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف والإفتاء في شمال سيناء الجمعة

كتب:

محمد أباظة
07:41 م | الإثنين 09 أكتوبر 2023
وزارة الأوقاف

وزارة الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف انطلاق قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء المصرية إلى محافظة «شمال سيناء»، يومي الخميس والجمعة: «27- 28 ربيع الأول 1445هـ»، الموافق «12 - 13/10/2023».

وذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية كريمة من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية.

وتضم خمسة عشر عالما، خمسة من علماء الأزهر الشريف، وثمانية من علماء وزارة الأوقاف، واثنين من دار الإفتاء المصرية، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: «فضل إغاثة المكروبين»، وذلك على النحو التالي:

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.