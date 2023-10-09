قناة إسرائيلية ترفع حصيلة «طوفان الأقصى» إلى 800 قتيل و2200 مصاب

أعلنت القناة السابعة الإسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، ارتفاع مُحصلة القتلى جراء عملية «طوفان الأقصى»، التي بدأتها حركة «حماس»، قبل يومين إلى ما يزيد على 800 قتيل.

عدد المصابين حتى الآن

وأضافت القناة الإسرائيلية نقلاً عن مصادر طبية أن عدد المُصابين بلغ 2200 مصاب، موضحة وجود عدد ليس بالقليل من الحالات الخطرة، ولم تذكر القناة مزيدًا من التفاصيل.