مصادر طبية: صيدلانية الإسماعيلية أصيب بصدمة عصبية وستخضع للعلاج النفسي

قالت مصادر طبية في الإسماعيلية عن تفاصيل تطورات الحالة الصحية لـ«فاطمة إبراهيم»، 23 سنة، والمعروفة إعلاميًا بـ«صيدلانية الإسماعيلية»، التي تم الاعتداء عليها، وأنها ليست مستقرة حتى الآن حتى بعد إفاقتها من غيبوبة تعرضت لها ليومين.

وأضافت المصادر الطبية، أن صيدلانية الإسماعيلية، وصلت مصابة بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي في المخ استلزم إلحاقها بالعناية المركزة قبل يومين.

صدمة عصبية

وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن صيدلانية الإسماعيلية أصيبت بصدمة عصبية جراء حادث الاعتداء عليها داخل الصيدلية، وضربها بشكل بشع، بعد محاولة منعها جريمة سرقة للصيدلية.

وتابعت المصادر أن الصيدلانية فور تحسن حالتها الصحية، ستخضع لعلاج نفسي لمحاولة تخفيف التوتر النفسي والعصبي بعد تعرضها لهذا الحادث.

شقيق الصيدلانية: أطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم

وقال مصطفى إبراهيم شقيق صيدلانية الإسماعيلية أن هناك تحسنًا طفيفًا في حالتها الصحية بعد إفاقتها من غيبوبة تعرضت لها على مدار الساعات الماضية بعد الحادث.

وأضاف أنهم لا يتمنون سوى توقيع أقصى عقوبة على المتهم خاصة، وأنه كان على وشك إنهاء حياتها بالفعل، موضحًا أن شقيقته لم تخضع للاستجواب حتى الآن، بسبب ظروفها الصحية.

وأوضح أنه لم يكن هناك أي خلاف نهائيًا بين عائلته أو شقيقته والمتهم، مؤكدًا: «مفيش فينا حد يعرفه خالص، ولم نعرف هويته إلا بعد ضبط الداخلية له أمس».