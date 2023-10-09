أبو مازن يتلقى اتصالا من نظيره التركي لبحث آخر التطورات بالأراضي الفلسطينية المحتلة

تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، مساء اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفيًا من نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

اتصال بين أبو مازن وأدروغان

ووضع أبو مازن الرئيس التركي في صورة آخر التطورات الخطيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية، مُشددًا على أهمية تدخل الأطراف الإقليمية والدولية فورًا لوقف العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة في قطاع غزة، قبل فوات الأوان.

قطع الاحتياجات الأساسية

وحذر أبو مازن من إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي قطع الحاجات الأساسية من مياه وكهرباء، ومنع دخول المواد التموينية عن الفلسطينيين في قطاع غزة، الأمر الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية، ما يتطلب تدخلاً دوليًا لمنع حدوث مثل هذه الكارثة الإنسانية، وإيصال المساعدات الإغاثية والطبية لسكان القطاع.

الحل الوحيد

وأكد أبومازن أن الحل الوحيد لكل ما يجري من تصعيد في المنطقة هو الحل السياسي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس.

ووجه أبومازن الشكر والتقدير لنظيره التركي على موقف بلاده الثابت والداعم للقضية الفلسطينية العادلة.

من جانبه، أكد الرئيس التركي أردوغان أن تركيا تبذل كل الجهود وتقوم بالاتصالات مع جميع الأطراف الدولية والإقليمية من أجل وقف التصعيد الجاري، وأنها ستستمر في الدعم وبكل جهد للدفاع عن القضية الفلسطينية، وهي تراقب عن كثب التطورات في فلسطين وتشعر بقلق عميق إزاء الخسائر المتزايدة في الأرواح والدمار.