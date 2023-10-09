مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية: «تصريحات وزير الأمن الإسرائيلي متطرفة»

ذكر مندوب فلسطين بجامعة الدول العربية، مهند العكلوك، لفضائية «القاهرة الإخبارية»، أن تصريحات وزير الأمن الإسرائيلي حول اقتحاماته للضفة الغربية ترسخ لنظام عنصري متطرف.

فتح تحقيق في جرائم الحرب

وأضاف «العكلوك»: «ننتظر من المحكمة الجنائية الدولية أن تفتح تحقيقا في جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال، ونتطلع إلى دعم سياسي واضح بقرار من الجامعة العربية للشعب الفلسطيني».

بداية طوفان الأقصى

وبدأت الفصائل الفلسطينية تنفيذ عملية طوفان الأقصى، السبت الماضي، في ظل تنفيذ الإسرائيليين من بداية العام الجاري عمليات نوعية ضد الفلسطينيين في الوقت الذي تدعو مختلف دول العالم إلى التهدئة.