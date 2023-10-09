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شريهان تدعم فلسطين: «إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية»

كتب:

بسمة شطا
07:08 م | الإثنين 09 أكتوبر 2023
شريهان

شريهان

حرصت الفنانة شريهان على دعم الشعب الفلسطيني من خلال منشور عبر حسابها الخاص على موقع التدوينات القصيرة «إكس»، «تويتر» سابقا.

شريهان تدعم فلسطين

وكتبت الفنانة شريهان قائلة «إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وإعطاء كامل حقوق الشعب الفلسطيني».

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