تدشين برنامج «المرأة تقود بالمحافظات المصرية» بدمياط

شهدت محافظة دمياط، فعاليات الندوة التعريفية ببرنامج «المرأة تقود بالمحافظات المصرية» الذي أطلقته الأكاديمية الوطنية للتدريب NTA، بالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بحضور الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط، واللواء أيمن الأطفيحي مستشار المدير التنفيذي للأكاديمية لتنمية المجتمع والأعمال، واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، وعدد كبير من السيدات العاملات بالمؤسسات المختلفة.

تأهيل وتمكين المرأة من أهداف البرنامج الرئيسية

تناولت الندوة استعراض أهداف البرنامج لتأهيل السيدات فى المحافظات المصرية، بغرض تمكينهن اجتماعياً واقتصاديًا وسياسيًا للمشاركة فى البناء، ودفع عجلة التنمية والمشاركة الايجابية فى مجتمعاتهن، ويقدم حزم تدريبية متنوعة من المهارات الإدارية والشخصية لتطوير قدراتهن على القيادة وإدارة المشروعات وريادة الأعمال بالإضافة إلى الوقوف على أهم مستجدات تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي.

كما يقدم عدة محاور توعوية بأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2023، وأيضًا استعراض الدور الذى تقوم به الأكاديمية الوطنية للتدريب منذ إنشائها بقرار رئيس الجمهورية عام 2018.

المؤهلات العليا الفئات المستهدفة

ويستهدف البرنامج السيدات المصريات الحاصلات على مؤهل جامعى من عمر 22 إلى 50 عاما، وذلك من القطاعات الحكومية و الخاصة ورائدات الأعمال ويضم حزم تدريبية لمدة 23 يوم داخل المحافظة.

محافظ دمياط تشيد بالبرنامج وأهدافه

وأشادت «المحافظ»، بما يستهدفه البرنامج من أهداف رامية لصقل قدرات ومهارات المرأة، وإعداد كوادر قادرة على تولي مناصب قيادية، التي تأتى تماشيًا مع استراتيجية الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتمكين المرأة، الذي بدا واضحا مع تولي المرأة المصرية، خلال السنوات الأخيرة حقائب وزارية ومنصب محافظ، ومناصب قيادية بمختلف مؤسسات الدولة، وتوافقًا مع أهداف التنمية المستدامة.

وثمنت ما يتضمنه البرنامج من حزم تدريبية تقدم على أسس مهنية للقيادة والإدارة ومؤشرات معرفية محددة، موجهة التحية إلى المرأة المصرية، لما حققته من نجاحات كبيرة على مختلف الأصعدة.

ووجه رئيس جامعة دمياط التحية إلى الدكتورة منال عوض والأكاديمية الوطنية للتدريب، مؤكدا أن المرأة المصرية حققت نجاحات وإسهامات كبيرة منذ تاريخ مصر القديم، وما زالت تقدم نجاحات أخرى على كل المستويات للمشاركة في استكمال مسيرة البناء التي تشهدها الجمهورية الجديدة.