نائب رئيس اتحاد الطلاب جامعة دمياط: «الرئيس مهتم بالشباب ولما اتخرج هلاقي شغل»

شعور بالفرحة والفخر مُلئ قلب عمار علاء نائب رئيس اتحاد جامعة دمياط، بعدما شارك في فعالية جلسة «حكاية وطن»، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعمه للشباب بشكل متواصل من خلال عمل حفلة تكريم للأوائل.

الطالب عمار علاء: وصلت لهدف ونفسي أحقق أحلامي في المستقبل

قال الطالب عمار علاء الطالب بكلية الزراعة بجامعة دمياط ونائب رئيس اتحاد الطلاب: «مش مصدق إني وصلت لمرحلة أني أحضر فعالية للرئيس.. وصلت لهدف ونفسي أحقق أحلامي في المستقبل، حسيت أني حققت إنجاز، ودافع لقدام».

وأضاف: بعدما حضرت فعالية الرئيس زاد حماسي، وبالأخص بعدما ذكر افتتاح 100 مدرسة «ده هيشجع الطلاب أنها تستعد للعمل في المدارس، فرص كثير للشباب».

طالب: الدولة تسعى إلى توفير فرص عمل للشباب

وأوضح: «اللي يهم الدولة الشباب واللي بتسعى لتوفير فرص عمل لهم، وده حسسني أني لما اتخرج هلاقي فرص عمل كثيرة، الدولة قدرت أنها تطمن الشباب من خلال افتتاح مشاريع كثيرة أن الفرصة موجودة».

ونصح الشباب: «اعمل اللي عليك الدولة موفرة فرص كثيرة لكن محتاجة الشباب يقفوا إيد بإيد مع الدولة من خلال تجهيز نفسهم للعمل.. اسعى واجتهد على نفسك، والجلسة أمس أكدت أن في مجالات كثيرة متاحة للطلاب».