«إير كندا» تلغي رحلاتها إلى تل أبيب مع استمرار الاشتباكات في المنطقة

أعلنت شركة طيران كندا، اليوم الاثنين، أنها ألغت رحلاتها مؤقتا إلى تل أبيب، ووصفت الوضع بأنه «يتطور».

تعديل الرحلات

وكتبت شركة الطيران على موقعها على الإنترنت: «نحن نراقب هذا الوضع الديناميكي عن كثب، وسنعدل هذه الخطط حسب الحاجة، نحن لا نزال على اتصال مع الحكومة الكندية، تستأنف شركة طيران كندا عملياتها إلى تل أبيب بمجرد استقرار الوضع».

3 رحلات أسبوعيا

وتسير شركة طيران كندا رحلات يومية من تورونتو إلى تل أبيب. كما أنها تسير رحلات إلى تل أبيب من مونتريال ثلاث مرات في الأسبوع.

وأفادت وزارة الخارجية الكندية أن 1419 كنديًا مسجلون لدى تسجيل الكنديين في الخارج في إسرائيل و492 كنديًا في الأراضي الفلسطينية.