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إطلاق 150 صاروخا من فلسطين على تل أبيب

كتب:

عمرو حسني
08:57 م | السبت 07 أكتوبر 2023
اشتباكات فلسطين

اشتباكات فلسطين

ذكرت وكالة أنباء رويترز، أنه جرى إطلاق 150 صاروخا على تل أبيب بعد القصف الإسرائيلي على فلسطين اليوم، والذي أسفر عن وقوع 198 قتيلا وإصابة أكثر من 1000 شخص، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في بيانها الصادر قبل قليل.

يأتي هذا فيما، أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية ارتفاع أعداد المصابين الإسرائيليين إلى 908 أشخاص.

مواصلة أعمال القصف

وكانت قناة «القاهرة الإخبارية» أفادت في نبأ عاجل قبل قليل، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل أعمال القصف المكثفة على قطاع غزة الفلسطيني باستخدام الطائرات الحربية والمدفيعة الثقيلة.

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