سليمان عيد ومنير مكرم يصلان عزاء محمد بطاوي

شارك عدد من الفنانين في تقديم واجب العزاء في الفنان الراحل محمد بطاوي، الذي وافته المنية السبت الماضي.

حضور عزاء محمد بطاوي

كان على رأس الحاضرين لعزاء محمد بطاوي منير مكرم وسليمان عيد، وسما إبراهيم ومصطفى بسيط ومحمد صلاح عضو نقابة الممثلين.

يذكر أن الفنان الراحل محمد بطاوي شارك في مجموعة من الأعمال التليفزونية وهي خلصانة بشياكة، مع أحمد مكي، ومسلسل سك على أخواتك مع علي ربيع، ومسلسل ليه لأ، ومسلسل بـ 100 وش، ومسلسل شغل في العالي و تعاون محمد بطاوي مع الفنان أشرف عبد الباقي في أكثر من عمل مسرحي من بينهم البنك سرقوه، ومسرحية اللوكاندة.

كما شارك محمد بطاوي في موسم دراما رمضان الماضى في مسلسلي 1000 حمدلله على السلامة بطولة يسرا، وحضرة العمدة بطولة روبي.