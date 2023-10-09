إنجازات 10 سنوات غرب مصر.. توسعة طريق مطروح الإسكندرية بـ7 حارات 6 كباري

نجحت الدولة في تطوير شبكة الطرق في محافظة مطروح، التي تربط بين مدينة مرسى مطروح وعدة مدن ومحافظات، وعلى رأسها تطوير الطريق الدولي الساحلي مطروح الإسكندرية، ضمن خطة الحكومة لتحسين مستوى البنية التحتية، للمسافرين على الطريق الحيوي الذي يربط بطريق السلوم ويصل إلى ليبيا، ما يقلل الوقت والجهد في السفر في ظل عوامل الأمان التي يتسم بها الطريق بعد تطوير.

توسعة طريق مطروح الإسكندرية الساحلي 7 حارات

قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إن تطوير طريق الإسكندرية مطروح الساحلي، الذي يبلغ طولة 300 كم، بدأ بالمرحلة الأولى الواقعة من الإسكندرية حتى مدينة الضبعة، بطول 165كم، جرى توسعته حتى 7 حارات وعدد 6 كباري، وجرى تسليمه ودخولة الخدمة في شهر يونيو 2022، وجرى بعدها تنفيذ أعمال المرحلة الثانية لتوسعة الطريق وتطويره، بنفس المواصفات والجودة من مدينة الضبعة وحتى مدينة مرسى مطروح بطول 135كم، والانتهاء من الطريق.

تقليل الحوادث واختصار الوقت

أضاف محافظ مطروح في تصريحات لـ«الوطن»، أن طريق مطروح الإسكندرية ساهم في تنمية حقيقية في الساحل الشمالي ومدينة العلمين الجديدة، وسهولة الانتقال من القرى الواقعة قبلي الطريق إلى بحري الطريق، والتنمية السياحية للمصريين والأجانب، من خلال الرحلات إلى مرسى مطروح على مدار موسم الصيف، وتقليل الحوادث، واختصار الوقت في السفر من 4 ساعات إلى بين 2.30 حتى 3 ساعات، بالإضافة إلى سهولة حركة نقل البضائع بين مطروح والمحافظات.