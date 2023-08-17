اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. التنمية تعيد رسم خارطة «مطروح»

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- التنمية تعيد رسم خارطة «مطروح»

- المنطقة الشمالية الغربية مستقبل مصر الأخضر

- المحافظة تنتج 80% من التين وتضم 450 ألف فدان شعير

- رجال الصناعة: المشروعات تعزز حركة التجارة الوطنية

- الإنجازات ترفرف فى «العلمين»

- أبطال مصر يحصدون الذهب فى البطولة العربية للجودو

- الوفود تشيد بجهود الشركة المتحدة فى التنظيم الرائع

- «الكل» يتحاور و«الرئيس» يستجيب

- السيسي استجاب 6 مرات للمطالب.. وسياسيون: الحوار نجح فى تحقيق أهدافه

- «مجلس الأمناء» يناقش الحبس الاحتياطى والتضخم والتعليم وقانون الأحزاب

- «صوب محمد نجيب» اكتفاء ذاتى وتصدير

- زراعة خضر وفاكهة ومحاصيل أخرى على مساحات شاسعة أبطال مصر يحصدون الذهب فى البطولة العربية للجودو

- «مغاورى»: إنتاج التقاوى عالية الإنتاجية فى سبتمبر

- السيسي يوجّه بتشكيل منظومة متكاملة لتطوير النطاق العمراني لـ«القاهرة التاريخية»

- الرئيس: ضرورة المحافظة على الطابع المميز لتراث المنطقة والقيمة الأثرية والمعمارية بها

- تطبيقات جديدة تقتحم كل مجالات العمل

- ثورة الذكاء الاصطناعى من يربح سباق التكنولوجيا؟

- تطبيقات جديدة تقتحم كل مجالات العمل

- «شات بوت» فى أول حوار: أتحدث 10 لغات وسأقضى على وظائف بشرية فى المستقبل

- «الروبوتات» تهدد أصحاب الكثير من المهن ومستخدمو التطبيقات: دقيقة وسريعة الإنجاز

- «تنسيق الثانوية»: 260 ألف طالب سجلوا رغباتهم فى «المرحلة الثانية»

- تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. «الحكومة» تؤجل زيادة أسعار «الكهرباء» حتى يناير

- «الوزراء»: نعمل للتيسير على المواطنين فى الظروف الراهنة

الصفحة الثانية

- «مجلس الأمناء» يناقش الحبس الاحتياطى وقانون الأحزاب

- 6 لجان تواصل عملها خلال الفترة المقبلة.. ومجلس الأمناء يرفع شعار «مساحات مشتركة»

- «رشوان»: بيان بما تم رفعه للرئيس ليكون تحت نظر الشعب.. و«الكشكى»: تكثيف الجلسات لصياغة مقترحات وتوصيات اللجان الـ6

- «التجمع»: نطالب بسرعة التجاوب مع المخرجات ليشعر المواطن بالنتائج.. و«حماة الوطن»: متابعة الرئيس تؤكد تطبيق حلول واقعية للمشكلات

- 6 مرات استجاب فيها الرئيس للحوار.. وسياسيون: دليل على جدية المبادرة

- استمرار الإشراف القضائى على الانتخابات وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتنظيم المؤتمر الاقتصادى.. أبرز المحطات

- عماد الدين حسين: اجتماع القوى السياسية تحت سقف واحد وبث الجلسات أثرى الحوار بعد أن كانت الحياة السياسية شبه مجمدة

- عضو مجلس الأمناء: دعوة الرئيس خلقت حراكا ًسياسياً.. والتوصيات ستتحول لـ«قرارات أو تشريعات»

الصفحة الثالثة

- ثورة «الذكاء الاصطناعى» مَن يربح سباق التكنولوجيا؟

- تطبيقات جديدة تقتحم كل المجالات ومخاوف من التزييف وانقراض بعض المهن

- «AI» ينطلق فى كندا وكوريا وأمريكا.. السياحة والمطاعم والرعاية الصحية أبرز المجالات

- يحمل إمكانات هائلة لمعالجة قضايا تغير المناخ والفقر والمرض «الصابر»: سيساعد الدول النامية على التطور لأنه يحل المشكلات أسرع بـ«خوارزميات» تعطى حلولاً دقيقة

الصفحة الرابعة

- تكنولوجيا المستقبل الجديد انطلقت فى كليات 9 جامعات بالمحافظات

- خبير تربوى: المستقبل للتعليم التكنولوجى.. ودراسته تتماشى مع تطور سوق العمل وتسهم فى تحقيق «التنمية الشاملة»

- «الروبوتات» تحتل وظائف البشر.. والغموض يسيطر على مستقبل أسواق العمل

- نظريات تطالب بإحلال الروبوت محل الإنسان فى الأعمال المختلفة لأنه قادر على إنجاز مهامه بشكل أكثر كفاءة وسرعة وأقل تكلفة لصاحب العمل أو رأس المال

- خبير مصرفى: التطبيقات الرقمية فى قطاع البنوك تنجز المهام بشكل أسرع وأسهل وأكثر حرفية.. وهناك فروع أصبحت تعمل بدون موظف واحد حالياً

- «عرفة»: يمكن الاستغناء عن وظيفة «الكول سنتر» وزيادة الطلب على خدمة العملاء والترجمة الفورية

- «مهن فى مهبّ الريح» بسبب استخدام تطبيقات التعليم الآلى

- التكنولوجيا تقدم تصورات للتصاميم المعمارية وتلخص سياسات التخطيط وتسمح بالتجارب على المشاريع

- تخوّف بشرى من ابتكارات «الذكاء» ورسالة طمأنة من «الروبوتات»

- فريق بحثى سويسرى يبتكر إنساناً آلياً يساعد الجراحين على إجراء العمليات بالأقدام مع الذراعين

الصفحة الخامسة

- التقنيات الجديدة تسهم فى تشخيص الأمراض المزمنة مثل السرطان والأزمات القلبية

- دراسة أمريكية: رصد التغيرات التى تطرأ على الأحبال الصوتية يؤدى إلى الكشف عن الأمراض المستعصية.. وخبير: لا يمكن الاعتماد عليها بشكل كلى

- المستخدمون يروون تجاربهم مع لغة العصر الجديدة: دقة وسرعة وإنجاز

- «فكرى»: اعتمدته فى تبسيط عملية التعليم التقليدية وصناعة تطبيق ليعرض المنهج بطريقة ملائمة.. و«فرج»: نشرت كورسات لزيادة وعى الأشخاص لاستخداماته

- «التزييف العميق».. الجانب المظلم للتكنولوجيا الجديدة يهدد مصالح البشر

- يستخدم فى تزييف الحقائق ونشر الأكاذيب لتحقيق أهداف ومصالح شخصية أو إلحاق الضرر بالآخرين من خلال تشويه سمعتهم وابتزازهم

- «شات بوت» فى أول حوار: أجيد 10 لغات.. وسأقضى على وظائف بشرية فى المستقبل

- «بارد»: اسمى مستوحى من شعراء الشعوب السلتية فى أوروبا الغربية والشمالية ووظيفتى تشبههم فى حفظ التراث الثقافى

الصفحة السادسة

- «صوب محمد نجيب».. اكتفاء ذاتى وتصدير

- زراعة خضر وفاكهة ومحاصيل أخرى على مساحة تساوى «ربع القاهرة»

- مشروع وطنى طموح لخفض تكلفة الزراعة فى «الصوب» بنسبة تصل للنصف

- أكبر مساحات المشروع يديرها «القطاع الخاص» بالتعاون مع «الخدمة الوطنية».. و3 أنماط للعمل: بالإيجار أو الشراكة أو إدارة شركة «الزراعات المحمية»

- المشرف على المشروع: شركة هولندية تطلب التوسع لأكثر من 50 صوبة

- بدء إنتاج التقاوى عالية الإنتاجية محلياً فى سبتمبر بالتعاون مع شركة عالمية

- أستاذ «الزراعة» فى «عين شمس»: شركات إنجليزية وأمريكية ترغب فى توسيع التعاون مع «المشروع»

- د. هانى سرور: استثمرت فى «محمد نجيب».. وأنتظر مشروعاً جديداً فى الإسماعيلية

- مستثمر شريك فى المشروع: مصر تتحول لأكبر دولة مصدرة للخضر والفواكه بفضل «مشروع الصوب»

- د. محمد مُهاب: صوب قطاع محمد نجيب تضاعفت من 200 لأكثر من 1200 صوبة

الصفحة السابعة

- التنمية تعيد رسم خارطة «مطروح»

- خبراء: المنطقة الشمالية الغربية مستقبل مصر الأخضر

- «خليفة»: المحافظة تنتج 80% من محصول التين وتضم 450 ألف فدان شعير.. ومشروع لحفر 7000 بئر لتخزين مياه الأمطار وتوفير مليون متر مكعب مياه

- مشايخ القبائل: زيارة الرئيس تاريخية وشعرنا باهتمامه.. والمشروعات ستنهض بالمحافظة

- «رسلان»: استجاب لجميع مطالبنا.. ونتمنى إنشاء مصنع لتوفير فرص عمل وتوصيل مياه الشرب للجميع

- نائب المحافظ: الدولة تستهدف تحويل المنطقة إلى واجهة للاستثمار العالمى

- «دينا»: إنشاء «رأس الحكمة» على الطراز الإيطالى وانتشار التجمعات السكانية بالصحراء أبرز التحديات

- «حداد»: مدينة العلمين تحولت من منطقة ألغام إلى عمران وتنمية ونقول للرئيس: «هنبنى بلدنا معاً».. و«جبريل»: «سيوة» فى قلب القيادة السياسية.. وجميع مشكلاتها ستنتهى وأبرزها «الصرف الزراعى»

الصفحة الثامنة

- الإنجازات ترفرف فى «العلمين»

- أبطال الجودو يواصلون حصد ميداليات البطولة العربية.. ووزير الرياضة يشكر «المتحدة»

- لا للرحيل.. الزمالك يرفض رحيل «زيزو».. وصرف راتب شهرين من مستحقات «أوسوريو»

- «مش قصتى».. خالد بيبو يرفض التدخل فى أزمة حسين الشحات.. رضا سليم يصل القاهرة.. ومتابعة خاصة للمصابين بالأهلى

- ترقب مصير.. مطالب برحيل «بيريرا» من لجنة الحكام وترشيح «عثمان وجريشة» للمنصب