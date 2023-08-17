اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. التنمية تعيد رسم خارطة «مطروح»
كتب:
محمد عزالدين
07:39 م | الخميس 17 أغسطس 2023
عدد جريدة الوطن غدا
تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- التنمية تعيد رسم خارطة «مطروح»
- المنطقة الشمالية الغربية مستقبل مصر الأخضر
- المحافظة تنتج 80% من التين وتضم 450 ألف فدان شعير
- رجال الصناعة: المشروعات تعزز حركة التجارة الوطنية
- الإنجازات ترفرف فى «العلمين»
- أبطال مصر يحصدون الذهب فى البطولة العربية للجودو
- الوفود تشيد بجهود الشركة المتحدة فى التنظيم الرائع
- «الكل» يتحاور و«الرئيس» يستجيب
- السيسي استجاب 6 مرات للمطالب.. وسياسيون: الحوار نجح فى تحقيق أهدافه
- «مجلس الأمناء» يناقش الحبس الاحتياطى والتضخم والتعليم وقانون الأحزاب
- «صوب محمد نجيب» اكتفاء ذاتى وتصدير
- زراعة خضر وفاكهة ومحاصيل أخرى على مساحات شاسعة أبطال مصر يحصدون الذهب فى البطولة العربية للجودو
- «مغاورى»: إنتاج التقاوى عالية الإنتاجية فى سبتمبر
- السيسي يوجّه بتشكيل منظومة متكاملة لتطوير النطاق العمراني لـ«القاهرة التاريخية»
- الرئيس: ضرورة المحافظة على الطابع المميز لتراث المنطقة والقيمة الأثرية والمعمارية بها
- تطبيقات جديدة تقتحم كل مجالات العمل
- ثورة الذكاء الاصطناعى من يربح سباق التكنولوجيا؟
- تطبيقات جديدة تقتحم كل مجالات العمل
- «شات بوت» فى أول حوار: أتحدث 10 لغات وسأقضى على وظائف بشرية فى المستقبل
- «الروبوتات» تهدد أصحاب الكثير من المهن ومستخدمو التطبيقات: دقيقة وسريعة الإنجاز
- «تنسيق الثانوية»: 260 ألف طالب سجلوا رغباتهم فى «المرحلة الثانية»
- تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. «الحكومة» تؤجل زيادة أسعار «الكهرباء» حتى يناير
- «الوزراء»: نعمل للتيسير على المواطنين فى الظروف الراهنة
الصفحة الثانية
- «مجلس الأمناء» يناقش الحبس الاحتياطى وقانون الأحزاب
- 6 لجان تواصل عملها خلال الفترة المقبلة.. ومجلس الأمناء يرفع شعار «مساحات مشتركة»
- «رشوان»: بيان بما تم رفعه للرئيس ليكون تحت نظر الشعب.. و«الكشكى»: تكثيف الجلسات لصياغة مقترحات وتوصيات اللجان الـ6
- «التجمع»: نطالب بسرعة التجاوب مع المخرجات ليشعر المواطن بالنتائج.. و«حماة الوطن»: متابعة الرئيس تؤكد تطبيق حلول واقعية للمشكلات
- 6 مرات استجاب فيها الرئيس للحوار.. وسياسيون: دليل على جدية المبادرة
- استمرار الإشراف القضائى على الانتخابات وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتنظيم المؤتمر الاقتصادى.. أبرز المحطات
- عماد الدين حسين: اجتماع القوى السياسية تحت سقف واحد وبث الجلسات أثرى الحوار بعد أن كانت الحياة السياسية شبه مجمدة
- عضو مجلس الأمناء: دعوة الرئيس خلقت حراكا ًسياسياً.. والتوصيات ستتحول لـ«قرارات أو تشريعات»
الصفحة الثالثة
- ثورة «الذكاء الاصطناعى» مَن يربح سباق التكنولوجيا؟
- تطبيقات جديدة تقتحم كل المجالات ومخاوف من التزييف وانقراض بعض المهن
- «AI» ينطلق فى كندا وكوريا وأمريكا.. السياحة والمطاعم والرعاية الصحية أبرز المجالات
- يحمل إمكانات هائلة لمعالجة قضايا تغير المناخ والفقر والمرض «الصابر»: سيساعد الدول النامية على التطور لأنه يحل المشكلات أسرع بـ«خوارزميات» تعطى حلولاً دقيقة
الصفحة الرابعة
- تكنولوجيا المستقبل الجديد انطلقت فى كليات 9 جامعات بالمحافظات
- خبير تربوى: المستقبل للتعليم التكنولوجى.. ودراسته تتماشى مع تطور سوق العمل وتسهم فى تحقيق «التنمية الشاملة»
- «الروبوتات» تحتل وظائف البشر.. والغموض يسيطر على مستقبل أسواق العمل
- نظريات تطالب بإحلال الروبوت محل الإنسان فى الأعمال المختلفة لأنه قادر على إنجاز مهامه بشكل أكثر كفاءة وسرعة وأقل تكلفة لصاحب العمل أو رأس المال
- خبير مصرفى: التطبيقات الرقمية فى قطاع البنوك تنجز المهام بشكل أسرع وأسهل وأكثر حرفية.. وهناك فروع أصبحت تعمل بدون موظف واحد حالياً
- «عرفة»: يمكن الاستغناء عن وظيفة «الكول سنتر» وزيادة الطلب على خدمة العملاء والترجمة الفورية
- «مهن فى مهبّ الريح» بسبب استخدام تطبيقات التعليم الآلى
- التكنولوجيا تقدم تصورات للتصاميم المعمارية وتلخص سياسات التخطيط وتسمح بالتجارب على المشاريع
- تخوّف بشرى من ابتكارات «الذكاء» ورسالة طمأنة من «الروبوتات»
- فريق بحثى سويسرى يبتكر إنساناً آلياً يساعد الجراحين على إجراء العمليات بالأقدام مع الذراعين
الصفحة الخامسة
- التقنيات الجديدة تسهم فى تشخيص الأمراض المزمنة مثل السرطان والأزمات القلبية
- دراسة أمريكية: رصد التغيرات التى تطرأ على الأحبال الصوتية يؤدى إلى الكشف عن الأمراض المستعصية.. وخبير: لا يمكن الاعتماد عليها بشكل كلى
- المستخدمون يروون تجاربهم مع لغة العصر الجديدة: دقة وسرعة وإنجاز
- «فكرى»: اعتمدته فى تبسيط عملية التعليم التقليدية وصناعة تطبيق ليعرض المنهج بطريقة ملائمة.. و«فرج»: نشرت كورسات لزيادة وعى الأشخاص لاستخداماته
- «التزييف العميق».. الجانب المظلم للتكنولوجيا الجديدة يهدد مصالح البشر
- يستخدم فى تزييف الحقائق ونشر الأكاذيب لتحقيق أهداف ومصالح شخصية أو إلحاق الضرر بالآخرين من خلال تشويه سمعتهم وابتزازهم
- «شات بوت» فى أول حوار: أجيد 10 لغات.. وسأقضى على وظائف بشرية فى المستقبل
- «بارد»: اسمى مستوحى من شعراء الشعوب السلتية فى أوروبا الغربية والشمالية ووظيفتى تشبههم فى حفظ التراث الثقافى
الصفحة السادسة
- «صوب محمد نجيب».. اكتفاء ذاتى وتصدير
- زراعة خضر وفاكهة ومحاصيل أخرى على مساحة تساوى «ربع القاهرة»
- مشروع وطنى طموح لخفض تكلفة الزراعة فى «الصوب» بنسبة تصل للنصف
- أكبر مساحات المشروع يديرها «القطاع الخاص» بالتعاون مع «الخدمة الوطنية».. و3 أنماط للعمل: بالإيجار أو الشراكة أو إدارة شركة «الزراعات المحمية»
- المشرف على المشروع: شركة هولندية تطلب التوسع لأكثر من 50 صوبة
- بدء إنتاج التقاوى عالية الإنتاجية محلياً فى سبتمبر بالتعاون مع شركة عالمية
- أستاذ «الزراعة» فى «عين شمس»: شركات إنجليزية وأمريكية ترغب فى توسيع التعاون مع «المشروع»
- د. هانى سرور: استثمرت فى «محمد نجيب».. وأنتظر مشروعاً جديداً فى الإسماعيلية
- مستثمر شريك فى المشروع: مصر تتحول لأكبر دولة مصدرة للخضر والفواكه بفضل «مشروع الصوب»
- د. محمد مُهاب: صوب قطاع محمد نجيب تضاعفت من 200 لأكثر من 1200 صوبة
الصفحة السابعة
- التنمية تعيد رسم خارطة «مطروح»
- خبراء: المنطقة الشمالية الغربية مستقبل مصر الأخضر
- «خليفة»: المحافظة تنتج 80% من محصول التين وتضم 450 ألف فدان شعير.. ومشروع لحفر 7000 بئر لتخزين مياه الأمطار وتوفير مليون متر مكعب مياه
- مشايخ القبائل: زيارة الرئيس تاريخية وشعرنا باهتمامه.. والمشروعات ستنهض بالمحافظة
- «رسلان»: استجاب لجميع مطالبنا.. ونتمنى إنشاء مصنع لتوفير فرص عمل وتوصيل مياه الشرب للجميع
- نائب المحافظ: الدولة تستهدف تحويل المنطقة إلى واجهة للاستثمار العالمى
- «دينا»: إنشاء «رأس الحكمة» على الطراز الإيطالى وانتشار التجمعات السكانية بالصحراء أبرز التحديات
- «حداد»: مدينة العلمين تحولت من منطقة ألغام إلى عمران وتنمية ونقول للرئيس: «هنبنى بلدنا معاً».. و«جبريل»: «سيوة» فى قلب القيادة السياسية.. وجميع مشكلاتها ستنتهى وأبرزها «الصرف الزراعى»
الصفحة الثامنة
- الإنجازات ترفرف فى «العلمين»
- أبطال الجودو يواصلون حصد ميداليات البطولة العربية.. ووزير الرياضة يشكر «المتحدة»
- لا للرحيل.. الزمالك يرفض رحيل «زيزو».. وصرف راتب شهرين من مستحقات «أوسوريو»
- «مش قصتى».. خالد بيبو يرفض التدخل فى أزمة حسين الشحات.. رضا سليم يصل القاهرة.. ومتابعة خاصة للمصابين بالأهلى
- ترقب مصير.. مطالب برحيل «بيريرا» من لجنة الحكام وترشيح «عثمان وجريشة» للمنصب