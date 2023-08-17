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اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. التنمية تعيد رسم خارطة «مطروح»

كتب:

محمد عزالدين
07:39 م | الخميس 17 أغسطس 2023
عدد جريدة الوطن غدا

عدد جريدة الوطن غدا

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- التنمية تعيد رسم خارطة «مطروح»

- المنطقة الشمالية الغربية مستقبل مصر الأخضر

- المحافظة تنتج 80% من التين وتضم 450 ألف فدان شعير

- رجال الصناعة: المشروعات تعزز حركة التجارة الوطنية

- الإنجازات ترفرف فى «العلمين»

- أبطال مصر يحصدون الذهب فى البطولة العربية للجودو

- الوفود تشيد بجهود الشركة المتحدة فى التنظيم الرائع

- «الكل» يتحاور و«الرئيس» يستجيب

- السيسي استجاب 6 مرات للمطالب.. وسياسيون: الحوار نجح فى تحقيق أهدافه

- «مجلس الأمناء» يناقش الحبس الاحتياطى والتضخم والتعليم وقانون الأحزاب

- «صوب محمد نجيب» اكتفاء ذاتى وتصدير

- زراعة خضر وفاكهة ومحاصيل أخرى على مساحات شاسعة أبطال مصر يحصدون الذهب فى البطولة العربية للجودو

- «مغاورى»: إنتاج التقاوى عالية الإنتاجية فى سبتمبر

- السيسي يوجّه بتشكيل منظومة متكاملة لتطوير النطاق العمراني لـ«القاهرة التاريخية»

- الرئيس: ضرورة المحافظة على الطابع المميز لتراث المنطقة والقيمة الأثرية والمعمارية بها

- تطبيقات جديدة تقتحم كل مجالات العمل

- ثورة الذكاء الاصطناعى من يربح سباق التكنولوجيا؟

- تطبيقات جديدة تقتحم كل مجالات العمل

- «شات بوت» فى أول حوار: أتحدث 10 لغات وسأقضى على وظائف بشرية فى المستقبل

- «الروبوتات» تهدد أصحاب الكثير من المهن ومستخدمو التطبيقات: دقيقة وسريعة الإنجاز

- «تنسيق الثانوية»: 260 ألف طالب سجلوا رغباتهم فى «المرحلة الثانية»

- تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. «الحكومة» تؤجل زيادة أسعار «الكهرباء» حتى يناير

- «الوزراء»: نعمل للتيسير على المواطنين فى الظروف الراهنة

الصفحة الثانية

- «مجلس الأمناء» يناقش الحبس الاحتياطى وقانون الأحزاب

- 6 لجان تواصل عملها خلال الفترة المقبلة.. ومجلس الأمناء يرفع شعار «مساحات مشتركة»

- «رشوان»: بيان بما تم رفعه للرئيس ليكون تحت نظر الشعب.. و«الكشكى»: تكثيف الجلسات لصياغة مقترحات وتوصيات اللجان الـ6

- «التجمع»: نطالب بسرعة التجاوب مع المخرجات ليشعر المواطن بالنتائج.. و«حماة الوطن»: متابعة الرئيس تؤكد تطبيق حلول واقعية للمشكلات

- 6 مرات استجاب فيها الرئيس للحوار.. وسياسيون: دليل على جدية المبادرة

- استمرار الإشراف القضائى على الانتخابات وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتنظيم المؤتمر الاقتصادى.. أبرز المحطات

- عماد الدين حسين: اجتماع القوى السياسية تحت سقف واحد وبث الجلسات أثرى الحوار بعد أن كانت الحياة السياسية شبه مجمدة

- عضو مجلس الأمناء: دعوة الرئيس خلقت حراكا ًسياسياً.. والتوصيات ستتحول لـ«قرارات أو تشريعات»

الصفحة الثالثة

- ثورة «الذكاء الاصطناعى» مَن يربح سباق التكنولوجيا؟

- تطبيقات جديدة تقتحم كل المجالات ومخاوف من التزييف وانقراض بعض المهن

- «AI» ينطلق فى كندا وكوريا وأمريكا.. السياحة والمطاعم والرعاية الصحية أبرز المجالات

- يحمل إمكانات هائلة لمعالجة قضايا تغير المناخ والفقر والمرض  «الصابر»: سيساعد الدول النامية على التطور لأنه يحل المشكلات أسرع بـ«خوارزميات» تعطى حلولاً دقيقة

الصفحة الرابعة

- تكنولوجيا المستقبل الجديد انطلقت فى كليات 9 جامعات بالمحافظات

- خبير تربوى: المستقبل للتعليم التكنولوجى.. ودراسته تتماشى مع تطور سوق العمل وتسهم فى تحقيق «التنمية الشاملة»

- «الروبوتات» تحتل وظائف البشر.. والغموض يسيطر على مستقبل أسواق العمل

- نظريات تطالب بإحلال الروبوت محل الإنسان فى الأعمال المختلفة لأنه قادر على إنجاز مهامه بشكل أكثر كفاءة وسرعة وأقل تكلفة لصاحب العمل أو رأس المال

- خبير مصرفى: التطبيقات الرقمية فى قطاع البنوك تنجز المهام بشكل أسرع وأسهل وأكثر حرفية.. وهناك فروع أصبحت تعمل بدون موظف واحد حالياً

- «عرفة»: يمكن الاستغناء عن وظيفة «الكول سنتر» وزيادة الطلب على خدمة العملاء والترجمة الفورية

- «مهن فى مهبّ الريح» بسبب استخدام تطبيقات التعليم الآلى

- التكنولوجيا تقدم تصورات للتصاميم المعمارية وتلخص سياسات التخطيط وتسمح بالتجارب على المشاريع

- تخوّف بشرى من ابتكارات «الذكاء» ورسالة طمأنة من «الروبوتات»

- فريق بحثى سويسرى يبتكر إنساناً آلياً يساعد الجراحين على إجراء العمليات بالأقدام مع الذراعين

 

الصفحة الخامسة

- التقنيات الجديدة تسهم فى تشخيص الأمراض المزمنة مثل السرطان والأزمات القلبية

- دراسة أمريكية: رصد التغيرات التى تطرأ على الأحبال الصوتية يؤدى إلى الكشف عن الأمراض المستعصية.. وخبير: لا يمكن الاعتماد عليها بشكل كلى

- المستخدمون يروون تجاربهم مع لغة العصر الجديدة: دقة وسرعة وإنجاز

- «فكرى»: اعتمدته فى تبسيط عملية التعليم التقليدية وصناعة تطبيق ليعرض المنهج بطريقة ملائمة.. و«فرج»: نشرت كورسات لزيادة وعى الأشخاص لاستخداماته

- «التزييف العميق».. الجانب المظلم للتكنولوجيا الجديدة يهدد مصالح البشر

- يستخدم فى تزييف الحقائق ونشر الأكاذيب لتحقيق أهداف ومصالح شخصية أو إلحاق الضرر بالآخرين من خلال تشويه سمعتهم وابتزازهم

- «شات بوت» فى أول حوار: أجيد 10 لغات.. وسأقضى على وظائف بشرية فى المستقبل

- «بارد»: اسمى مستوحى من شعراء الشعوب السلتية فى أوروبا الغربية والشمالية ووظيفتى تشبههم فى حفظ التراث الثقافى

الصفحة السادسة

- «صوب محمد نجيب».. اكتفاء ذاتى وتصدير

- زراعة خضر وفاكهة ومحاصيل أخرى على مساحة تساوى «ربع القاهرة»

- مشروع وطنى طموح لخفض تكلفة الزراعة فى «الصوب» بنسبة تصل للنصف

- أكبر مساحات المشروع يديرها «القطاع الخاص» بالتعاون مع «الخدمة الوطنية».. و3 أنماط للعمل: بالإيجار أو الشراكة أو إدارة شركة «الزراعات المحمية»

- المشرف على المشروع: شركة هولندية تطلب التوسع لأكثر من 50 صوبة

- بدء إنتاج التقاوى عالية الإنتاجية محلياً فى سبتمبر بالتعاون مع شركة عالمية

- أستاذ «الزراعة» فى «عين شمس»: شركات إنجليزية وأمريكية ترغب فى توسيع التعاون مع «المشروع»

- د. هانى سرور: استثمرت فى «محمد نجيب».. وأنتظر مشروعاً جديداً فى الإسماعيلية

- مستثمر شريك فى المشروع: مصر تتحول لأكبر دولة مصدرة للخضر والفواكه بفضل «مشروع الصوب»

- د. محمد مُهاب: صوب قطاع محمد نجيب تضاعفت من 200 لأكثر من 1200 صوبة

الصفحة السابعة

- التنمية تعيد رسم خارطة «مطروح»

- خبراء: المنطقة الشمالية الغربية مستقبل مصر الأخضر

- «خليفة»: المحافظة تنتج 80% من محصول التين وتضم 450 ألف فدان شعير.. ومشروع لحفر 7000 بئر لتخزين مياه الأمطار وتوفير مليون متر مكعب مياه

- مشايخ القبائل: زيارة الرئيس تاريخية وشعرنا باهتمامه.. والمشروعات ستنهض بالمحافظة

- «رسلان»: استجاب لجميع مطالبنا.. ونتمنى إنشاء مصنع لتوفير فرص عمل وتوصيل مياه الشرب للجميع

- نائب المحافظ: الدولة تستهدف تحويل المنطقة إلى واجهة للاستثمار العالمى

- «دينا»: إنشاء «رأس الحكمة» على الطراز الإيطالى وانتشار التجمعات السكانية بالصحراء أبرز التحديات

- «حداد»: مدينة العلمين تحولت من منطقة ألغام إلى عمران وتنمية ونقول للرئيس: «هنبنى بلدنا معاً».. و«جبريل»: «سيوة» فى قلب القيادة السياسية.. وجميع مشكلاتها ستنتهى وأبرزها «الصرف الزراعى»

الصفحة الثامنة

- الإنجازات ترفرف فى «العلمين»

- أبطال الجودو يواصلون حصد ميداليات البطولة العربية.. ووزير الرياضة يشكر «المتحدة»

- لا للرحيل.. الزمالك يرفض رحيل «زيزو».. وصرف راتب شهرين من مستحقات «أوسوريو»

- «مش قصتى».. خالد بيبو يرفض التدخل فى أزمة حسين الشحات.. رضا سليم يصل القاهرة.. ومتابعة خاصة للمصابين بالأهلى

- ترقب مصير.. مطالب برحيل «بيريرا» من لجنة الحكام وترشيح «عثمان وجريشة» للمنصب

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بقلم محمد عزالدين