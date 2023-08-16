لبنى عسل: مطروح كانت من المحافظات المنسية في التنمية منذ سنوات طويلة

استعرضت لبنى عسل خلال برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر قناة «الحياة»، حول زيارة الرئيس السيسي لمطروح وجلسته مع الأهالي.

وقالت لبنى: «النهاردة الرئيس قعد مع أهالي مطروح والسلوم وسيوة وشيوخ وعواقل مطروح بشكل عام، وكان فيه أحد الحضور تحدث عن المشروعات ولكن قال جملة لا بد أن نقف أمامهما وهي إحنا كنا بنحس دايما أننا بنتعامل إننا مواطنين من الدرجة الثانية أو الثالثة ولكن الآن نشعر أننا مصريين بجد وحقيقي».

وأضافت لبنى: «دي رسالة مهمة جدا بتقول ليه الشغل ده حصل في مطروح ولما كنت بستعرض مع حضراتكم المشروع اتإمبارح كنت بتكلم عن العدالة في التنمية وعدم التركيز على المحافظات الحدودية وهناك مجهود كبير يحدث في مطروح وشمال سيناء وجنوب مصر في الصعيد وأن هذه المحافظات كانت منسية ومهملة في التنمية والمشروعات من سنين طويلة جدا وعلشان نعوض اللي فاتنا اشتغلنا في طرق وبنية تحتية وغيرها احتاجت جهد كبير للغاية».