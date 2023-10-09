تردد قناة الأقصى الفضائية لمتابعة أحداث غزة

يبحث كثيرون عن تردد قناة الأقصى الفضائية، لمتابعة الأحداث الجارية في قطاع غزة والأراضي الفلسطنية، بعد أحداث السبت الماضي 7 أكتوبر، مع استمرار صافرات الإنذار التي تدوي حاليا في تل أبيب والقدس وعسقلان وأسدود وبئر السبع، وتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي المحتلة لليوم الثالث على التوالي، موقعًا المزيدًا من الشهداء والجرحى من الفلسطينيين.

تردد قناة الاقصى الفضائية

ونظرا لأهمية متابعة الأحداث من جانب جميع المواطنين العرب، زاد الاهتمام بمعرفة تردد قناة الأقصى الفضائية، وجاء تردد القناة على القمر الصناعي المصري نايل سات، كما يلي.

- التردد 10971.

- معدل الترميز 27500.

- الاستقطاب: أفقي

برامج قناة الأقصى الفضائية

تقدم قناة الأقصى عددا كبيرا من البرامج المختلفة على مدار الساعة، تتناول من خلالها الأوضاع على الساحة الفلسطينية والعربية، كما يلي.

- صباح فلسطين.

- هنا فلسطين.

- مزامير الترتيل.

- النشرة المحلية.

- سفرة دايمة 3.

- المنتصف الإخباري.

- أوراق انتخابية.

- نشرة الحصاد.