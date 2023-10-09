رامي صبري يعلن تأجيل حفله تضامنا مع فلسطين

أعلن الفنان رامي صبري، عبر حسابة بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» تأجيل حفله الغنائي المقرر إقامته في أرض المعارض يوم 20 أكتوبر.

وكتب رامي صبري قائلا: «تضامنًا مع شعب فلسطين الحبيبة، تم تأجيل حفلة ليالي بالأردن والذي كان من المقرر تاريخها 20 أكتوبر».

رامي صبري يشارك في احتفالات أكتوبر

وشارك الفنان رامي صبري مؤخرا في حفالات انتصارات أكتوبر بحفل غنائي في العريش، أعلن عنه عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، إذ نشر رامي صبري البوستر الدعائي للحفل وعلق عليه، قائلا: «حفلنا القادم في العريش مدينة السحر والجمال يوم 6 أكتوبر لمرور خمسين سنة على انتصارات حرب أكتوبر العظيم».