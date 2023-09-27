رامي صبري بعد نجاح حفله في الكويت: «استمتعت جدا معاكم»

شارك المطرب رامي صبري جمهوره عبر حسابة بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» لقطات من حفله الغنائي في الكويت، والذي رفع شعار كامل العدد.

ونشر رامي صبري لقطات من الحفل وعلق عليها قائلا: «من مسرح الارينا في الكويت، حفل عظيم وجمهور عظيم وليلة رائعة في موسم الكويت، استمتعت جدا معاكم، شكرا صديقي وحبيبي حسين موسى على التنظيم الرائع، أشوفكم قريب».

حفل رامي صبري في الإسكندرية

ويستعد الفنان رامي صبري لإحياء حفل غنائي في الإسكندرية، والذي روج له عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» لحفله الغنائي في الإسكندرية.

ونشر رامي صبري البوستر الدعائي للحفل وعلق عليه قائلا: «رامي صبري لايف في جولدن جويل - أرينا الإسكندرية 28 سبتمبر 2023».