رامي صبري بعد نجاح حفله في الكويت: أشوفكم قريب

أعرب الفنان رامي صبري، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، عن سعادته بنجاح حفله الغنائي الذي أقيم في دولة الكويت ورفع شعار كامل العدد.

ونشر صبري مجموعة صور من الحفل وعلق عليها قائلا: «شكرا على الحضور الكبير أمس في الحفل مع جمهوري في الكويت، شكرا مسرح الأرينا من أهم مسارحنا العربية المشرفة، شكرا للشركة المنظمة، وصديقي المجتهد حسين موسى على الحفل العظيم، أشوفكم تاني قريبا».

حفل رامي صبري في الإسكندرية

ويستعد الفنان رامي صبري لإحياء حفل غنائي في الإسكندرية، والذي روَّج له عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام».

ونشر صبري البوستر الدعائي للحفل وعلق عليه قائلا: «رامي صبري لايف في جولدن جويل - أرينا الإسكندرية 28 سبتمبر 2023».