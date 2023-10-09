«شعبان» من البحيرة: «كشفت في العيادات المتنقلة.. وماكنتش متوقع أتعالج ببلاش»

«الحمد لله ربنا شفانى بفضله وبفضل مبادرة الرئيس السيسى للقضاء على فيروس سى، ربنا يحفظه من كل سوء»، بتلك الكلمات بدأ شعبان عوض، أحد أهالى مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، حديثه حول مبادرة «100 مليون صحة»، مشيراً إلى أنها ساعدته فى الشفاء من فيروس سى، قائلاً: «سمعنا بالمبادرة الرئاسية من خلال التليفزيون، بدأنا نسأل فى ديوان المحافظة وعرفنا الأماكن الموجود فيها الكشف، فى الأول ماكنتش مصدّق وقلت مفيش حاجة تقدر تكشف على الشعب كله». أضاف «عوض»: «كنت ماشى أنا وصاحبى فى الشارع قبل المغرب، لقينا عربية خاصة بمديرية الصحة والمسئولين عنها بينادوا فى الشارع على الناس للكشف عليهم». أوضح «شعبان» أنه توجه وصديقه إليها وتم عمل الفحوصات الطبية اللازمة، وعلم بإصابته بفيروس سى، ثم منحوه أوراق تحويل إلى مستشفى دمنهور التعليمى لتلقِّى العلاج اللازم، وتمكّن من الشفاء منه بعد تلقِّى الجرعات اللازمة على مدار عدة أشهر. تابع قائلاً: «ماكنتش أتوقع أتعالج من فيروس سى بالسهولة اللى شفتها، ناس كتير كانت مصابة من سنوات وكانوا بيعانوا أشد المعاناة بسبب التكاليف الباهظة للعلاج، وفيه ناس كانت بتموت بسبب الفيروس ده، لكن المبادرة كانت رحمة لينا وتم الكشف علينا والعلاج ببلاش». وأضاف: «هناك مبادرات أخرى تتم داخل المدارس عاصرتها مع أحفادى مثل علاج السمنة والتقزم وغيرهما، ربنا يبارك لنا فى الرئيس السيسى، اهتم بصحتنا وصحة أطفالنا، وهو أول رئيس جمهورية يهتم بصحة شعبه، ربنا يكفيه شر الأمراض».