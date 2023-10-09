مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق: مصر تحظى بثقة سياسية من أطراف القضية الفلسطينية

أكد اللواء محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، أن الفلسطينيين يعانون من أهوال كبيرة، ويشعرون بأنهم على هامش الدنيا، ومن هنا جاءت أفكار بإطلاق عملية تثبت أنهم موجودين، في حين أن إسرائيل لديها عقيدة راسخة بأنه لا يوجد أي حقوق للفلسطينيين.

تهدئة الأمن

أشار الغباري، خلال لقاء ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، إلى أن المصالح بين إسرائيل ومصر معروفة لتهدئة الأمن في المنطقة، وأيضا الفلسطينيين عندهم مصداقية كبيرة، وثقة في مصر بأنها تقدر تحل لهم بعض المشاكل، مؤكدا أن مصر كطرف ثالث في الموضوع مرغوب في وجودها من الجميع.

الإدارة المصرية

وتابع أن الإدارة المصرية تحوز على ثقة سياسية في أطرف القضية الفلسطينية، لذلك فإن كل دول العالم تناشد مصر بأنها تتدخل للحل، مشيرا إلى أن دور مصر رجع بقوة بعد ثورة 30 يونيو.