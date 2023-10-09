62.9% ارتفاعا بقيمة التبادل التجاري بين مصر وكوريا الجنوبية في 2022

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وكوريا الجنوبية، لتصل إلى 3.9 مليار دولار خلال عام 2022، مقابل 2.4 مليار دولار خلال عام 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 62.9%، حيث سجلت قيمة الصادرات المصرية لكوريا الجنوبية 2 مليار دولار خلال عام 2022، مقابل 618.6 مليون دولار خلال عام 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 219.5%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من كوريا الجنوبية 1.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 1.8 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 7.5%.

أهم السلع بين مصر وكوريا الجنوبية

وجاءت أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى كوريا الجنوبية خلال عام 2022، على النحو التالي:

1- وقود وزيوت معدنية بقيمة 1.8مليار دولار.

2- نفايات صناعة الأغذية بقيمة 46 مليون دولار.

3- مصنوعات حجر وأسمنت بقيمة 23.8 مليون دولار.

4- فواكه بقيمة 1.7 مليون دولار.

5- أسمدة بقيمة 1.2مليون دولار.

بينما جاءت أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من كوريا الجنوبية خلال عام 20221، كالتالي:

1- لدائن ومصنوعاتها بقيمة 375.3 مليون دولار.

2- سيارات وجرارات بقيمة 375.2 مليون دولار.

3- آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 431.1 مليون دولار.

4- قاطرات وعربات وأجهزة إشارة بقيمة 99.3 مليون دولار.

5- حديد وصلب ومصنوعاته بقيمة 167.9 مليون دولار.

وبلغت قيمة استثمارات كوريا الجنوبية في مصر 311.6 مليون دولار خلال العام المالى 2021/2022، مقابل 162.6 مليون دولار خلال العام المالى 2020/2021 بنسبة ارتفاع قدرها 91.6 %.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بكوريا الجنوبية 30.1 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022، مقابل 2.9 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 951.4 %، بينما بلغت قيمة تحويلات الكوريين الجنوب العاملين في مصر 3.7 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 مقابل 3.5 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 4.8%.