«الإحصاء»: قيمة العجز بالميزان التجاري انخفضت 23.2% خلال يوليو

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء النشرة الشهرية لبيانات التجـارة الخارجية لشهر يوليو، وأوضحت أن قيـمة العجز في الميـزان التجاري انخفضت 2.93 مليار دولار، مقابل 3.82 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة انخفاض قدره 23.2%.

ورصد البيان أهم مؤشرات النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية، وجاءت على النحو التالي:

حجم الصادرات خلال شهر يوليو

- انخفضت قيمـة الصـادرات بنسبة 10.9%، إذ بلغـت 3.10 مليـار دولار خلال شهـر يوليو مقابل 3.47 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجــع ذلك إلى انخفاض قيمـة صادرات بعض السـلــع وأهــمها: (أسمدة بنسبة 37.0 %، منتجات البترول بنسبــة 70.7 %، الغاز الطبيعي والمسال بنسبة 94.8 %، أثاث بنسبة 46.7%).

- ارتفعت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر يوليو 2023 مقابــل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا (بترول خام بنسبة 6.1 %، ملابس جاهزه بنسبة 4.8% ، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 4.8 %، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبـة 36.4%).

انحفاض قيمة الـواردات

- انخفضت قيمـة الواردات بنسبة 17.3% حيث بلغـت 6.03 مليار دولار خلال شهــر يوليــو مقابـــل 7.29 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجـــع ذلـك إلــى انخفاض قيمــة واردات بعض السلع وأهمهـا: ( منتجات البترول بنسبة 16.0%، مواد أولية من حديد او صلب بنسبة 13.5 %، لدائن بأشكالها الأولية بنسبــه 44.6 %، مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبــة 29.0 %).

- ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر يوليو 2023 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهـــا: (أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 22.1 %، قمح بنسبة 154.2 %، سيارات ركوب بنسبـة 137.3%، الغاز الطبيعي بنسبة 52.6 % ).