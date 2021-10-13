مباحثات «مصرية - مجرية» حول أزمة «السد الإثيوبى» وتعزيز العلاقات الثنائية وزيادة استثمارات وتعظيم حجم التبادل التجارى

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى مدى الالتزام الذى أبدته مصر تجاه مسار مفاوضات السد الإثيوبى، وأن المجتمع الدولى عليه أداء دور مؤثر لحل تلك القضية البالغة الأهمية التى تمس مصالح مصر المائية.

جاء ذلك خلال مباحثات الرئيس، اليوم، على مستوى القمة مع رئيس الوزراء المجرى فيكتور أوروبان، بمقر رئاسة الوزراء ببودابست، وذلك فى ثالث أيام زيارة الرئيس الرسمية للمجر، حيث تمت مناقشة مستجدات قضية السد الإثيوبى فى ضوء صدور البيان الرئاسى الأخير لمجلس الأمن وما تضمنه من ضرورة امتثال الأطراف للتوصل لاتفاق ملء وتشغيل ملزم قانوناً خلال فترة وجيزة على نحو يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف.

وأشاد الرئيس بمتانة العلاقات الممتدة بين مصر والمجر ومدى تميزها، والتى ظهرت بشكل خاص خلال اللقاءات المتعددة بين الجانبين، معرباً عن اهتمام مصر بتطوير تلك العلاقات والارتقاء بها فى كافة المجالات واستمرار التنسيق والتشاور السياسى بين البلدين واستكشاف أوجه التعاون بينهما، فضلاً عن تعويل مصر على المجر فى إطار تعميق العلاقات المصرية مع تجمع «فيشجراد».

نتطلع إلى الاستفادة من الخبرات والقدرات التكنولوجية لدى المجر والتعاون فى الزراعة والسياحة والصناعة

وذكر السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن المباحثات شهدت تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، حيث أشاد رئيس الوزراء المجرى بالطفرة التنموية الملحوظة التى تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة، مؤكداً تطلع بلاده لتعزيز الاستثمارات المتبادلة فى العديد من القطاعات وتعظيم حجم التبادل التجارى بين البلدين الصديقين وإحداث نقلة نوعية فى العلاقات الاقتصادية المصرية المجرية، خاصةً من خلال مشاركة الشركات المجرية فى تنفيذ المشروعات القومية العملاقة فى مصر.

وقال «راضى» إنه فيما يتعلق بالتعاون بين البلدين فى إطار تجمع «فيشجراد»، أشاد الرئيس السيسى بنتائج القمة التى انعقدت أمس بين مصر ودول التجمع، مؤكداً تطلع مصر لأن تشهد فترة رئاسة المجر الحالية لتجمع «فيشجراد» تطوراً ملموساً فى مجالات التعاون المختلفة مع القاهرة، وذلك فى ظل الخبرات العميقة التى تتمتع بها دول التجمع فى العديد من المجالات، خاصةً على مستوى تعظيم التعاون الاقتصادى والقطاع السياحى.

وأضاف أن الرئيس ثمّن التعاون المتنامى بين مصر ودول «فيشجراد»، لما يعكسه من تماثل فى الرؤى حول مجريات الأوضاع الإقليمية والدولية، لا سيما مع حالة عدم الاستقرار التى تشهدها الساحة الدولية، الأمر الذى يتعين معه البناء عليه لإيجاد تحرك مشترك مع الدول ذات التوجهات المتشابهة، خاصة فى مجالات أمن الطاقة والأمن الإقليمى.

وأشار «راضى» إلى أن المباحثات تطرقت كذلك إلى مختلف تطورات القضايا الإقليمية والدولية، حيث أشاد رئيس الوزراء المجرى بدور مصر فى إطار العمل على التسوية السياسية لمجمل الأزمات القائمة فى محيطها الإقليمى، وكذلك تعزيز جسور الحوار بين الدول الأفريقية والعربية والأوروبية، فضلاً عن جهودها فى مكافحة الفكر المتطرف وإرساء مبادئ وقيم قبول الآخر وحرية الاختيار والتسامح.

كما تم تبادل الرؤى فيما يخص تطورات عملية السلام فى الشرق الأوسط، حيث أشاد رئيس الوزراء المجرى بالتحركات المصرية الأخيرة فى هذا الملف، والجهود المصرية الحثيثة لتثبيت وقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ومبادرة مصر لإعادة إعمار قطاع غزة، وأكد الجانبان على أهمية تكثيف الجهود الدولية بهدف حلحلة عملية السلام واستئناف المفاوضات، سعياً نحو تسوية الأزمة الفلسطينية استناداً لقرارات الشرعية الدولية.

وقال «راضى» إن رئيس الوزراء المجرى رحب بالرئيس «السيسى»، صديقاً عزيزاً فى المجر، معرباً عن تقدير بلاده لمصر قيادةً وشعباً، ومشيداً بالعلاقات الثنائية الوثيقة التى تربط بين مصر والمجر، مع تأكيد حرص بلاده على مواصلة الارتقاء بتلك العلاقات وتعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين الصديقين على جميع المستويات، لا سيما فى ضوء دور مصر المحورى كركيزة للاستقرار والأمن والسلام فى الشرق الأوسط وأفريقيا. ومن جانبه، توجه الرئيس بالشكر لـ«أوروبان» على دعوته لزيارة المجر وحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

رئيس وزراء المجر: تشاورنا حول نقل خبرة التعامل مع مياه الأنهار و«السيسى» أكد أن مصر يهمها الحفاظ على حقوقها فى نهر النيل

وخلال المؤتمر الصحفى مع رئيس الوزراء المجرى، عقب اللقاء، قال «السيسى» إنَّ المباحثات الثنائية مع رئيس وزراء المجر دائماً ما تكون إيجابية وطيبة ومثمرة فى كل المجالات، مضيفاً «أقدّر بشكل كبير رئيس الوزراء المجرى على رؤيته وقدرته على تفهم الأمور سواء فى المنطقة أو منطقة المتوسط».

وأضاف: «أسجل احترامى له على دعمه المتواصل لمصر الذى بدأ مبكراً منذ سنوات، وثقته فى أن مصر ستتغلب على الظروف الصعبة التى مرت بها فى أعوام 2011 و2012 و2013 وأصبحت أفضل فى مجالات مختلفة». وأوضح أنَّه يتفق دائماً مع رئيس وزراء المجر على التحرك للأمام فى التعاون فى المجالات المختلفة، وقال: «اتفقنا على قوة دفع كبيرة للتعاون فيما بيننا فى مجالات الزراعة والسياحة ومجالات الصناعات المختلفة، ونستفيد فى مصر من الخبرات والقدرات التكنولوجية الموجودة لدى أصدقائنا فى المجر». مشيراً إلى أنَّه تطرق إلى الهجرة غير الشرعية والإجراءات التى تتخذها مصر لمنع خروج أى قارب منها بشكل غير شرعى.

وتابع: «إذا كنا محتاجين نمنع الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا فلابد من عودة الاستقرار إلى الدول التى تعانى من عدم الاستقرار، ويتمّ استخدام منافذها البحرية وشواطئها فى العبور إلى أوروبا بشكل أو بآخر ضماناً لأمن أوروبا كما أنَّه بُعد إنسانى وأخلاقى، حتى لا نسمح بأن يرمى الناس أنفسهم فى البحر بشكل أو بآخر».

ودعا «السيسى» رئيس وزراء المجر إلى زيارة مصر فى افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة للاطلاع على الإنجازات التى تحققت خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أنَّ هذا الافتتاح سيمثل إعلاناً للجمهورية الجديدة بعد الفترة الصعبة التى مرت بها مصر خلال الفترة الماضية.

وأضاف: «أشكر رئيس الوزراء على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وعلى تفهمه لقضايا المنطقة وأسلوب التعامل معها وقوة الدفع التى تحققت من خلال الاتفاق على دفع التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات سواء كانت اقتصادية أو تصنيعية أو حتى أمنية»، متابعاً «أهنئ شعب المجر على قيادتك له».

ومن جانبه قال «أوروبان»، إنَّه تشاور مع الرئيس حول نقل خبرة التعامل مع مياه الأنهار والطريقة المثلى لذلك، مشيراً إلى الخبرة التى حظيت بها المجر وخاصة فى التعامل مع نهر الدانوب، مشيراً إلى أنَّ الرئيس «السيسى» أكّد فى تصريحات تتعلق بحقوق مصر التاريخية والقانونية والإنسانية لنهر النيل، أن مصر يهمها الحفاظ على حصتها فى نهر النيل، وهذه هى ثوابت المفاوض المصرى والرؤية المصرية الخاصة.

ومن جهة أخرى، وضع الرئيس السيسى، أمس، إكليلاً من الزهور على النصب التذكارى بميدان الأبطال فى العاصمة المجرية بودابست، وذلك فى أعقاب مشاركته أمس الأول فى قمة فيشجراد، شمال بودابست، بحضور رؤساء دول التشيك والمجر وبولندا؛ أعضاء التجمع الإقليمى.