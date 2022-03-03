مصر وعمان تبحثان زيادة التبادل التجارى فى المنتجات الزراعية

بحث السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، مع المهندس وليد بن خلفان المعمرى، مدير الحجر الزراعى بسلطنة عمان، زيادة التبادل التجارى بين البلدين فى مجال المنتجات الزراعية الطازجة، ومناقشة المنظومة التصديرية الجديدة التى تنفذها مصر من خلال تكويد المزارع التصديرية وتتبع الشحنات المصدرة.

وأشاد الجانب العمانى بدقة تطبيق قواعد إحكام الرقابة على الصادرات الزراعية المصرية، بعد زيارات ميدانية أجراها الوفد العمانى للمزارع والمحطات التصديرية المصرية، حيث اتفق الطرفان على التوقف عن سحب عينات من كل شحنة يجرى تصديرها لعمان اعتباراً من أبريل المقبل، فى ظل الرقابة الصارمة للحجر الزراعى المصرى على جميع مراحل التصدير.

وجرى الاتفاق على تقديم الحجر الزراعى المصرى الدعم الفنى ونقل الخبرات إلى «مسقط» فى مجال تتبع الشحنات الزراعية، وتكويد المزارع بتكنولوجيا الأقمار الصناعية.

من جهة أخرى، حذر الدكتور محمد على فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، من خطورة تقلبات الحالة الجوية التى تشهدها البلاد على النباتات والمحاصيل، وبالتالى ظهور بعض الآفات الزراعية. وقال «فهيم» لـ«الوطن» إن الارتفاع الكبير فى درجات الحرارة خلال اليومين الماضيين أدى إلى تذبذب عمليات النمو فى النباتات بين السرعة والبطء أى ما يعرف باسم «إرباك الحالة الفسيولوجية».