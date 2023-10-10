إنجازات 10 أعوام.. تنفيذ 82 مشروعا لتبطين الترع بقرى أشمون والشهداء بالمنوفية 

تطور غير مسبوق شهدته قرى المنوفية بشأن الحفاظ على الموارد المائية، من خلال تبطين الترع والمجاري المائية، في المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وذلك في مركزي أشمون والشهداء بالمحافظة.

تبطين الترع في محافظة المنوفية ضمن مبادرة حياة كريمة

وأكدت محافظة المنوفية، أنه تم تنفيذ 82 مشروعا لتبطين الترع والمجاري المائية في مركزي أشمون والشهداء، ضمن المرحلة الأولي لمبادرة حياة كريمة، حيث وصلت نسبة تنفيذ المشروعات إلى 75% علي مستوى المشروعات.

وتستهدف مشروعات تبطين الترع، الاستغلال الأمثل للمياه وعدم وجود فاقد، ووصول المياه إلى أبعد نقطة لكي يقوم الفلاحون بري الأراضي الزراعية بسهولة وبساطة ودون أي مشاكل مثلما كان يحدث في الماضي.

مواطنون: الدولة أصبحت تهتم بالمزارعين بعد عقود من التهميش

وقال بلال كشك، أحد أبناء المحافظة، إن تبطين الترع يعد نقلة نوعية، لخدمة المزارعين، مثل باقي المشروعات العملاقة التي تقوم بها «حياة كريمة»، مؤكدا أن التبطين يساعد على ري الأراضي بسرعة وبدون عوائق نتيجة بعد المسافات، وكذلك توفير المياه واستغلالها بشكل صحيح.

وأشار، محمود السيد، أحد أبناء محافظة المنوفية، إلي أن الدولة اهتمت بالمزارعين وأولت لهم اهتماما كبيرا فيما يخص مشروعات حياة كريمة، ليس على مستوى تبطين الترع فقط، وإنما أيضا من خلال المجمعات الزراعية التي تحتوي على كل الخدمات التي يحتاجها الفلاحين.