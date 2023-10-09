محافظ المنوفية: تنفيذ 255 مشروع مياه وصرف صحي ضمن «حياة كريمة»

تعد مشاريع مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة المنوفية، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة من بين أهم المشروعات العملاقة في المحافظة، نظرا لما عانت منه القري طوال العقود الماضية في هذين المجالين، ولكن الآن أصبح الوضع مختلفا بشكل تام بعد تنفيذ عشرات المشروعات لخدمة المواطنين بمركزي أشمون والشهداء ضمن المرحلة الأولى من مشروع حياة كريمة في المنوفية.

أبوليمون: حياة كريمة نفذت مئات المشروعات في القرى

وقال اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، إنه تم تنفيذ 151 مشروعا بقطاع مياه الشرب، و 104 مشروعات بقطاع الصرف الصحي بمركزي أشمون والشهداء في المرحلة الأولي لحياة كريمة، مشيرا إلى أنّ المبادرة نفذت مئات المشروعات العملاقة التي كانت تفتقر لها القري في مجالات التنمية والخدمات، وهو ما جعلها تمتلك كل الخدمات التي تحتاجها.

مواطنون: لم نكن نتوقع كل هذه التغير

وحول مشروعات حياة كريمة في المنوفية، أشار طارق عبدالواحد، أحد المواطنين، أنّ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، بات يتمتع بها المواطنين في كل قرى حياة كريمة بمحافظة المنوفية، بعد أن ظلت محرومة وتطالب بها منذ عشرات السنين دون استجابة، موجها الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على تنفيذ مبادرة حياة كريمة بكل مشروعاتها، والتي يأتي في مقدمتها الصرف الصحي والغاز الطبيعي.

وقالت ندي سمير، إحدى المستفيدات من حياة كريمة، إنّ قرى أشمون أصبحت مثل المدن الحضرية، نتيجة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مشيرة إلي أن المشروعات المنفذة لم يكن يتوقعها أحد، وأن تتحقق تلك الإنجازات خلال فترة قصيرة تنعكس على شكل القرى، مشيدة بجهود الدولة في المشروعات منذ بداية تنفيذ المبادرة الرئاسية.